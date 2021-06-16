البترول : توصيل الغاز لأكثر من 80 مليونا خلال 3 أعوام ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي.إم.سي."، المذاع على قناة "دى إم سى" مع الإعلامى رامى رضوان أن وزارة البترول لديها خطة طموحة لتوصيل الغاز للمنازل فى جميع محافظات مصر، وتعمل فى القرى والمراكز، ويتم إدخال خدمة الغاز إليها بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي.
وأكد الملا أن الوزارة حققت نجاحا كبيرا فى قطاع الغاز الطبيعى، حيث لاقت استحسان أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن مصر حتى عام 2015 كانت تستورد الغاز الطبيعى، وهو ما يزيد العبء على الدولة، حيث كانت تصل تكلفة استيراده إلى 2.5 مليار دولار سنويا.
ونوه إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر فى أعمال البحث والاستكشاف بمساعدة شركات عالمية.
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