السوشيال ميديا فضحته .. رواد تويتر يعلقون على واقعة متحرش المطار

جدة - نرمين السيد - تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مع واقعة متحرش المطار، الذى قام بتصوير إحدى الراكبات من الخلف أثناء استلام حقائبها، إذ تداول الرواد الواقعة تحت هاشتاج «متحرش المطار»، مطالبين بمعاقبته على فعله.





وقالت إحدى رواد تويتر تعليقا على واقعة متحرش المطار: "هو أنا بصراحة مش فاهمة وهتجن إن ليه حد يصور حد هسيتفاد ايه؟، هو لما يروح البيت ويتفرج عليهم حتى هيستفاد إيه؟، ربنا ياخد الأشكال المريضة دى ويارب ابعدها عننا" وعلقت أخرى: "اترفد من شغله وقبضوا عليه وخرج من المطار متكلبش، وهيتعرض على النيابة، الناس دول كتير وموجودين حوالينا فى كل مكان بتتعدد صورهم وأشكالهم ولكنهم مشتركين فى نفس القذارة، افضحوا المفضوحين دول أكتر".

وأوضحت متابعة: "هم المرضى كتروا ولا كانوا موجودين والسوشيال ميديا فضحتهم".

وانتشرت خلال الساعات الماضية، واقعة متحرش مطار القاهرة، إذ قام عامل بالمطار بتصوير إحدى الراكبات القادمات من بيروت إلى القاهرة.

لم يكتف العامل بالتصوير فقط ولكنه قام بالتحرش بها، إذ كشفت ذلك الراكبة التى تعرضت للتحرش من خلال فيديو لها انتشر كالنار فى الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعى، وذكرت تفاصيل الواقعة التى حدثت بمنبى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى.

وطالب الراكبة بالتحقيق مع العامل، إذ كان الفيديو يتصمن شكوى مقدم منها إلى سلطات مطارالقاهرة.

وقالت الراكبة صاحبة الواقعة، إن اعامل قام بتصويرها أثناء عودتها من بيروت ووقوفها فى الطابور لاستلام شنط السفر، مؤكدة أنه قام بتصويرها من الخلف وأصحابها لاحظوا ذلك.

وأضافت فى الفيديو، أنه تم استدعاء الأمن بعد الواقعة مباشرة للتحقيق فى الواقعة وإلزام العامل بإزالة الصور التى التقطها.

وعلى الفور، تدخلت سلطات المطار، وأوقفت العامل المعروف باسم متحرش المطار، الذى قام بتصوير إحدى الراكبات من الخلف، مؤكدة أنه تم سحب تصريحه الجمركى لحين الانتهاء من كافة التحقيقات بواسطة الجهات المعنية بذلك.

وقال شركة ميناء القاهرة الجوى، فى بيان لها، أنها قررت إيقاف العامل، وذلك بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى مساء الإثنين الموافق 14 يونيو الجارى يتضمن شكوى إحدى الراكبات القادمة على رحلة بيروت إلى القاهرة بتعرضها للتصوير من أحد العاملين والمعروف باسم متحرش المطار، بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى.