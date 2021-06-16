حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 17-6-2021

حظك برج الحمل اليوم الخميس 17/6/2021

مهنياً: الحذر مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى ، فهناك تغييرات حاسمة ومهمة في المجال المهني يمكن أن تؤثر عليك وتهمشك.

عاطفياً: قد ترغب في فتح صفحة جديدة مع الشريك ، لكن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الوقت لتطوير الأفكار كما ينبغي

صحياً: قد تكون على استعداد لتغيير عاداتك الغذائية والمشي حسب حالتك الصحية الدقيقة

حظك برج الثور اليوم الخميس 17/6/2021

مهنياً: الأحلام تنمو ، وتحدث تغييرات إيجابية ، وتتطور علاقاتك ، وقد يكون لديك صلة مهمة بشخص أجنبي أو بلد أجنبي.

عاطفياً: الثروات تدعم أفكارك وتطلعاتك وطموحاتك مع الشريك ، لا تخجل وتنغمس في الكسل ، بل كن مستعداً لمواجهة نفسك

صحياً: لا تحاول عزل الآخرين وتجنبهم ، بل انخرط في مشاريع ترفيهية مسلية

حظك برج الجوزاء اليوم الخميس 17/6/2021

مهنياً: لا تدع أي قرارات تتخذ اليوم تؤثر على معتقداتك في العمل أو تغير رأيك في أي عدد من القضايا التي عبرت عنها سابقاً

عاطفياً: تحدث الكثير من التغييرات العاطفية في حياتك ولا تعرف أين ستأخذك ، لكن في النهاية قررت أن الوقت قد حان للمثابرة.

صحياً: تجنب الإرهاق والكثير من الجهد غير الضروري ، فقد تواجهك مشاكل في الأيام القليلة القادمة ، والأفضل أن تستريح.

حظك برج السرطان اليوم الخميس 17/6/2021

مهنياً: أجواء المفاوضات وكل ما يتعلق بالبحث والتحويلات والمواصلات متواضعة ، والجو المهني جيد.

عاطفياً: أفعالك استفزازية ، ويمكن أن تؤدي إلى صراع مع الشريك ، لكن العواقب ستكون بسيطة ولن تؤثر على العلاقة.

صحياً: يعتبر النشاط الفكري والجسدي مؤشراً إيجابياً على قدرتك على مقاومة الإجهاد.

حظك برج الأسد اليوم الخميس 17/6/2021

مهنياً: التسرع غير المبرر يقودك إلى مواقف بعيدة عن قناعاتك ، يجب أن تبادر لتصحيح الوضع اليوم قبل الغد.

عاطفياً: إذا كنت ترغب في المضي قدمًا في علاقتك الجديدة ، فأنت بحاجة إلى إنهاء علاقتك مع الشريك حتى لا تقع في فخ الضياع والضلال.

صحياً: كن دائماً متفائلاً بشأن الصالح ، ولا تستسلم لليأس للتسلل إلى نفسك.

حظك برج العذراء اليوم الخميس 17/6/2021

مهنياً: علم الفلك يجعل محادثاتك ومفاوضاتك أكثر إيجابية اليوم مما هي عليه اليوم ، وإذا ساعدت ، ستشعر بأهمية ما قمت به.

عاطفياً: حاول تنويع طريقة تعاملك مع الشريك ، فهذا سيقربه منك ويزيل الخلل في العلاقة.

صحياً: تجنب الإجهاد قدر الإمكان ، فلديك موعد مع المشاكل ، لكنه مؤقت.

حظك برج الميزان اليوم الخميس 17/6/2021

مهنياً: انتبه ، هذا اليوم يمكن أن يجلب لك بعض البلبلة والفضائح ، فأنت تتلقى معلومات تدهشك وتخاطر بخيبة أمل ، وتبتعد عن القرارات غير الواعية.

عاطفياً: تمر العلاقة ببعض المشاكل ، ولكن سرعان ما تتضح الرؤية وتتضح الأمور وتعود الأمور إلى مسارها الطبيعي.

صحياً: قم بمجموعة متنوعة من الأنشطة بين الحين والآخر والتي توفر لك الفوائد الصحية المرغوبة

حظك برج العقرب اليوم الخميس 17/6/2021

مهنياً: أنت اليوم أكثر قدرة على فرض إرادتك وتسهيل التواصل أمامك ، وقد تنتابك موجة من الشكوك والهواجس.

عاطفياً: أنت تتلقى النقد ، لكن في الحقيقة يهدف إلى تحسين الأداء والتعامل الجيد مع الشريك

صحياً: ممارسة الرياضة التأملية تخفف من التشنجات والتوتر والإرهاق ، لذا ها هي

حظك برج القوس اليوم الخميس 17/6/2021

مهنياً: تميز نفسك بنشاطك وتألقك في مجال تخصصك ، يمكنك المنافسة بنجاح ، تستفيد من دعم المسؤولين والزملاء

عاطفياً: تتغلب على عقبات معينة في علاقتك بحبيبك ، وتخطط معه لعلاقة جديدة مبنية على الامتياز.

صحياً: ستتغلب على أزمة صحية طارئة وتخرج بدرس صحي لن تنساه طوال حياتك

حظك برج الجدي اليوم الخميس 17/6/2021

مهنياً: تجد طريقة لإقناع رؤسائك في العمل بوجهة نظرك ، لكنك تخشى تولي مشروع.

عاطفياً: العلاقة المتأرجحة تعاني من ضغوط واتهامات ، احذر من الأمور الصحية واحفظ المنزل والأسرة في أمان.

صحياً: اتبع تعليمات الطبيب بالامتناع تماماً عن التدخين ولا تعرض صحتك للخطر

حظك برج الدلو اليوم الخميس 17/6/2021

مهنياً: يمكنك توقيع عقد جديد أو بدء عمل آخر والاستماع إلى كلمات المديح والتقدير للأفكار الجيدة التي قدمتها أو الموهبة التي تمارسها في الوظيفة.

عاطفياً: مهما كانت حدة النقاش مع الشريك ، فهم يحكم الموقف ويساعد على تبديد الخلاف بينكما.

صحياً: يمكنك إيجاد حلول وعلاجات تتكيف مع كل آلامك

حظك برج الحوت اليوم الخميس 17/6/2021

مهنياً: لن يساعدك حالتك المزاجية المتقلبة كثيراً ، لذا عليك تغيير أولوياتك لتحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك

عاطفياً: عليك أن تكون صادقاً مع الشريك ، لأن الحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً ، وبالتالي ستتخذ القرار المناسب بشأن علاقتك به.

صحياً: حاول تغيير طبيعتك العصبية واعتماد اللطف والهدوء في تعاملك مع الآخرين لتظل مرتاحاً.