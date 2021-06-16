حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 17-6-2021

حظك برج الحمل اليوم الخميس 17/6/2021
مهنياً: الحذر مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى ، فهناك تغييرات حاسمة ومهمة في المجال المهني يمكن أن تؤثر عليك وتهمشك.
عاطفياً: قد ترغب في فتح صفحة جديدة مع الشريك ، لكن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الوقت لتطوير الأفكار كما ينبغي
صحياً: قد تكون على استعداد لتغيير عاداتك الغذائية والمشي حسب حالتك الصحية الدقيقة
حظك برج الثور اليوم الخميس 17/6/2021
مهنياً: الأحلام تنمو ، وتحدث تغييرات إيجابية ، وتتطور علاقاتك ، وقد يكون لديك صلة مهمة بشخص أجنبي أو بلد أجنبي.
عاطفياً: الثروات تدعم أفكارك وتطلعاتك وطموحاتك مع الشريك ، لا تخجل وتنغمس في الكسل ، بل كن مستعداً لمواجهة نفسك
صحياً: لا تحاول عزل الآخرين وتجنبهم ، بل انخرط في مشاريع ترفيهية مسلية
حظك برج الجوزاء اليوم الخميس 17/6/2021
مهنياً: لا تدع أي قرارات تتخذ اليوم تؤثر على معتقداتك في العمل أو تغير رأيك في أي عدد من القضايا التي عبرت عنها سابقاً
عاطفياً: تحدث الكثير من التغييرات العاطفية في حياتك ولا تعرف أين ستأخذك ، لكن في النهاية قررت أن الوقت قد حان للمثابرة.
صحياً: تجنب الإرهاق والكثير من الجهد غير الضروري ، فقد تواجهك مشاكل في الأيام القليلة القادمة ، والأفضل أن تستريح.
حظك برج السرطان اليوم الخميس 17/6/2021
مهنياً: أجواء المفاوضات وكل ما يتعلق بالبحث والتحويلات والمواصلات متواضعة ، والجو المهني جيد.
عاطفياً: أفعالك استفزازية ، ويمكن أن تؤدي إلى صراع مع الشريك ، لكن العواقب ستكون بسيطة ولن تؤثر على العلاقة.
صحياً: يعتبر النشاط الفكري والجسدي مؤشراً إيجابياً على قدرتك على مقاومة الإجهاد.
حظك برج الأسد اليوم الخميس 17/6/2021
مهنياً: التسرع غير المبرر يقودك إلى مواقف بعيدة عن قناعاتك ، يجب أن تبادر لتصحيح الوضع اليوم قبل الغد.
عاطفياً: إذا كنت ترغب في المضي قدمًا في علاقتك الجديدة ، فأنت بحاجة إلى إنهاء علاقتك مع الشريك حتى لا تقع في فخ الضياع والضلال.
صحياً: كن دائماً متفائلاً بشأن الصالح ، ولا تستسلم لليأس للتسلل إلى نفسك.
حظك برج العذراء اليوم الخميس 17/6/2021
مهنياً: علم الفلك يجعل محادثاتك ومفاوضاتك أكثر إيجابية اليوم مما هي عليه اليوم ، وإذا ساعدت ، ستشعر بأهمية ما قمت به.
عاطفياً: حاول تنويع طريقة تعاملك مع الشريك ، فهذا سيقربه منك ويزيل الخلل في العلاقة.
صحياً: تجنب الإجهاد قدر الإمكان ، فلديك موعد مع المشاكل ، لكنه مؤقت.
حظك برج الميزان اليوم الخميس 17/6/2021
مهنياً: انتبه ، هذا اليوم يمكن أن يجلب لك بعض البلبلة والفضائح ، فأنت تتلقى معلومات تدهشك وتخاطر بخيبة أمل ، وتبتعد عن القرارات غير الواعية.
عاطفياً: تمر العلاقة ببعض المشاكل ، ولكن سرعان ما تتضح الرؤية وتتضح الأمور وتعود الأمور إلى مسارها الطبيعي.
صحياً: قم بمجموعة متنوعة من الأنشطة بين الحين والآخر والتي توفر لك الفوائد الصحية المرغوبة
حظك برج العقرب اليوم الخميس 17/6/2021
مهنياً: أنت اليوم أكثر قدرة على فرض إرادتك وتسهيل التواصل أمامك ، وقد تنتابك موجة من الشكوك والهواجس.
عاطفياً: أنت تتلقى النقد ، لكن في الحقيقة يهدف إلى تحسين الأداء والتعامل الجيد مع الشريك
صحياً: ممارسة الرياضة التأملية تخفف من التشنجات والتوتر والإرهاق ، لذا ها هي
حظك برج القوس اليوم الخميس 17/6/2021
مهنياً: تميز نفسك بنشاطك وتألقك في مجال تخصصك ، يمكنك المنافسة بنجاح ، تستفيد من دعم المسؤولين والزملاء
عاطفياً: تتغلب على عقبات معينة في علاقتك بحبيبك ، وتخطط معه لعلاقة جديدة مبنية على الامتياز.
صحياً: ستتغلب على أزمة صحية طارئة وتخرج بدرس صحي لن تنساه طوال حياتك
حظك برج الجدي اليوم الخميس 17/6/2021
مهنياً: تجد طريقة لإقناع رؤسائك في العمل بوجهة نظرك ، لكنك تخشى تولي مشروع.
عاطفياً: العلاقة المتأرجحة تعاني من ضغوط واتهامات ، احذر من الأمور الصحية واحفظ المنزل والأسرة في أمان.
صحياً: اتبع تعليمات الطبيب بالامتناع تماماً عن التدخين ولا تعرض صحتك للخطر
حظك برج الدلو اليوم الخميس 17/6/2021
مهنياً: يمكنك توقيع عقد جديد أو بدء عمل آخر والاستماع إلى كلمات المديح والتقدير للأفكار الجيدة التي قدمتها أو الموهبة التي تمارسها في الوظيفة.
عاطفياً: مهما كانت حدة النقاش مع الشريك ، فهم يحكم الموقف ويساعد على تبديد الخلاف بينكما.
صحياً: يمكنك إيجاد حلول وعلاجات تتكيف مع كل آلامك
حظك برج الحوت اليوم الخميس 17/6/2021
مهنياً: لن يساعدك حالتك المزاجية المتقلبة كثيراً ، لذا عليك تغيير أولوياتك لتحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك
عاطفياً: عليك أن تكون صادقاً مع الشريك ، لأن الحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً ، وبالتالي ستتخذ القرار المناسب بشأن علاقتك به.
صحياً: حاول تغيير طبيعتك العصبية واعتماد اللطف والهدوء في تعاملك مع الآخرين لتظل مرتاحاً.
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