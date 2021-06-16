نشرة صباحك ومطرحك المرورية: زحام بـكورنيش النيل عند منطقة الساحل

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه البحرى والوجه القبلى والطرق المؤدية إليها.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، لوجود بعض الأحجام عند مناطق الأعمال فى عدد من القطاعات منها أعلى مناطق الخصوص والمرج وأعلى مناطق الكنيسة للمتجه إلى المنيب.

وأشار صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد، عدا المحاور الداخلية لمحافظة الجيزة تعممل بشكل مرضى، عدا شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة للقادم من كوبرى فيصل ومتجه إلى مناطق الدقى، ويفضل سلوك منزل محور شارع مراد أو منزل محور شارع الجامعة.

كما تنحسر الكثافات المرورية فى محافظة القاهرة عند مطلع كوبرى المطرية للقادم من الكابلات إلى التجنيد ومصر الجديدة ويفضل استخدام شارع المطرية واستكمال كوبرى سرايا القبة، ويعد شارع مصر والسودان بديلا جيدا عن مطلع كوبرى الحدائق القبة المتجه إلى مناطق الفنجرى ومدينة نصر.

أما بالنسبة للكورنيش ترتفع الكثافة المرورية عند الساحل للمتجه إلى مناطق السبتية، ويفضل استخدام شارع شبرا، وتعمل الكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة بشكل جيد.