صور.. محافظ القاهرة: شراء نصيب ملاك كويتين بمثلث ماسبيرو

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وبموجب تبدأ محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية من خلال الشركات المتخصصة لدى هيئة المجتمعات العمرانية باستكمال تطوير مثلث ماسبيرو كما هو فى المخطط المعتمد بما يسهم بشكل إيجابى فى التطوير المنشود بالمنطقة.
وبذلك تكون محافظة القاهرة ووزارة الإسكان "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" قد أنهت التعاملات مع كل كبار الملاك فى المنطقة وفقًا لرؤية التخطيط ومقتضيات القانون والإجراءات المتبعة فى مناطق إعادة التخطيط.
وأكد محافظ القاهرة أن توقيع العقود يؤكد حرص الدولة المصرية على تسوية كل المعاملات المالية بشكل ودى توافقى يراعى مصالح كل الأطراف، كما يؤكد الثقة الكبيرة لدى المستثمرين فى التعامل داخل مصر خصوصا فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط مصر بدولة الكويت الشقيقة.
شهد حفل التوقيع اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وخالد محمود عباس نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمستشار مصطفى البهبيتى لجنة فض المنازعات، وم. خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات.
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