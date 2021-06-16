انخفاض فى درجات الحرارة اليوم الأربعاء..تعرف على التفاصيل

/636013/انخفاض-فى-درجات-الحرارة-اليوم-الأربعاءتعرف-على-التفاصيل

يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، انخفاض فى درجات الحرار اليوم في مصر، مع وجود نشاط للرياح في القاهرة ومناطق متفرقة من انحاء الجمهورية بحسب حالة الطقس اليوم.

دوت الخليج يرصد اخبار الطقس اليوم الاربعاء

ويوضح تقرير حالة الطقس اليوم، طقس يميل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وحار على جنوب مصر وجنوب سيناء بينما يكون معتدلاً على السواحل الشمالية نهارًا.

ويعتدل الطقس على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلاً، ويكون لطيفًا على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تصل درجة الحرارة في أسوان إلي 39 درجة وهي أعلي درجات الحرارة اليوم في مصر، بينما تكون أقل درجات الحرارة للعظمي في مطروح وتكون 25 درجة.

حالة الجو

يتراوح موج البحر باعتدال من متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح من شمالى غربى إلى شمالى شرقى، والبحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلي 3 أمتار واتجاه الرياح شمالي غربي.

كما أن نشاط الرياح من أهم الظواهر الجوية عن حالة الطقس في مصر اليوم، وتنشط الرياح على القاهرة الكبري وجنوب البلاد والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، وتكون شمالية غربية على جميع الأنحاء.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على أغلب أنحاء جمهورية مصر العربية اليوم كما يلي:

يُتوقع أن تكون درجة الحرارة في القاهرة 32-20، في حين تكون درجة الحرارة في الإسكندرية 27-19درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في تقرير أخبار الطقس اليوم في باقي المدن المصرية كما يلي:

بلطيم 28-21

دمياط 27-21

الزقازيق 32-20

طنطا 31-20

المنصورة 32-20

شبين الكوم 32-20

دمنهور 30-20

السويس 32-20

الإسماعيلية 33-19

شرم الشيخ 34-26

الغردقة 34-27

العريش 29-20 درجة

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم في أسوان 39-25

أسيوط 36-22

الفيوم 33-21

الأقصر 38-25

قنا 37-25

إدفو 38-27

سوهاج 37-23

أبوسمبل 37-26

المنيا 35-22

بنى سويف 33-21

الوادي الجديد 37-27 درجة