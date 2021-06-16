استقرار فى أسعار الخضروات والفاكهة..تعرف على التفاصيل

/636014/استقرار-فى-أسعار-الخضروات-والفاكهةتعرف-على-التفاصيل

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاربعاء ، اختلافا في بعض الأنواع، حيث سجلت أسعار البطاطس وأسعار الطماطم استقرارًا، لتسيطر على حالة التذبذب الذي حدثت بداية الاسبوع ، كما سجلت أسعار الفاكهة استقرار مثل الكمثرى والكانتلوب والمشمش والبرقوق، والجوافة، والتفاح.

أسعار الخضروات في الاسواق اليوم الطماطم بين 1.50 جنيه و3 جنيه. البطاطس بين 2 جنيه و3.90 جنيهات. البصل بين 1.50 جنيهات و3 جنيهات. الكوسة بين 2 جنيه و5 جنيهات. الفاصوليا بين 4 جنيه و8 جنيهات. الباذنجان البلدي بين 1.50 جنيه و3 جنيهات. الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4.50 جنيهات. الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4.50 جنيهات. الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات. الخيار البلدي بين 2 و4 جنيهات. أسعار الفاكهة فى الاسواق اليوم الليمون البلدي بين 6 جنيه و16 جنيهات. الفروالة بين 3 و6 جنيهات، الجوافة بين 6 و9 جنيهات، الخوخ بين 7 و11 جنيهات.

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