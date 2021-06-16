مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأربعاء عدة مباريات فى مختلف ملاعب العالم، علي رأسها مباراة إيطاليا وسويسرا، تركيا ضد ويلز في الجولة الثانية للمجموعة الأولي ببطولة الأمم الأوروبية "يورو”.

ويرصيد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة

تقام مباراة فنلندا أمام منتخب روسيا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 3 عصراً beIN Sports HD 2 Max

تقام مباراة تركيا أمام نظيرة ويلز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة6 مساءً عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز سموحة

تقام مباراة إيطاليا أمام منتخب سويسرا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9 مساءً ، عبر قنوات beIN Sports HD 2 Max.

مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة

تقام مباراة الوداد امام فريق نهضة الزمامرة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8.15 مساءً عبر قنواتArryadia SD/HD.

يدخل فريق اتحاد طنجة أمام فريق الرجاء والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 10.30 مساءً عبر قنوات Arryadia SD/HD

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تقام مباراة البنك الأهلي أمام فريق إنبي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 7 مساءً

يدخل فريق سيراميكا كيلوباترا أمام المصري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9 مساءً.

منتخب البرتغال

انتهت مباراة المنتخب البرتغالي، والمنتخب المجري، بنتيجة ثلاث اهداف دون رد لصالح البرتغال، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الأولى من المجموعة السادسة من بطولة أمم أوروبا 2020.

سجل البرتغالي سانشيز الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الخامسة والثمانون من عمر المباراة، من خلال تسديدة قوية زاحفة داخل منطقت الجزاء، تصتدم بقدم المدافع المجري وتغير مسارها وتسكن الشباك ليتقدم البرتغال في النتيجة.

جاء الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر المباراة، عن طريق كريستيانو رونالدو، من خلال تسديدة قوية للغاية من كرستيانو رونالدو من علامة الجزاء على يسار حارس مرمى منتخب المجر.

سجل الهدف الثالث في المباراة كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثانية من الوقت البدل ضائع من المباراة، من خلال تبادل كرت رائع بين لاعبي المنتخب البرتغالي، ومن ثم تمريرة سحرية من رافا سيلفا إلى كرستيانو رونالدو الذي راوغ حارس مرمى المجر وسدد الكرة في الشباك.