الأهلي يخوض أول مران فى تونس اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة الترجي

/636011/الأهلي-يخوض-أول-مران-فى-تونس-اليوم-الأربعاء-استعدادا-لمواجهة-الترجي

يخوض النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، أول مران له بتونس استعداداً لمواجهة الترجي المرتقبة المقرر لها السادسة من مساء السبت المقبل برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويرصيد دوت الخليج أجواء بعثة الأهلي استعداداً لمواجهة الترجي:

ويفرض الأهلي حضراً الشديدة حول تدريباته بتونس حفاظاً على السرية وإبعاد عن خطط وترتيبات المارد الأحمر قبل موقعة السبت المهمة، التى يتطلع فيها بطل مصر لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمته في مباراة العودة بالقاهرة يوم 26 يونيو الجاري، وطاللب موسيماني المدير الفني للأهلي بعدم تواجد أحد فى مران الفريق باستثناء بعثة الأهلي الرسمية.

قائمة الأهلي في بعثة تونس

محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمود كهربا ومحمد شريف، ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات، وأليو ديانج وعلى لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.

وينضم إلى بعثة الفريق في تونس الثلاثي؛ علي معلول وأليو ديانج والتر بواليا، بعد انتهاء ارتباطاتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اصطحاب الشيف محمد الدالي؛ لمرافقة بعثة الأهلي إلى تونس، وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على اصطحاب الشيف الدالي للتنسيق مع إخصائي التغذية بالفريق عبد الرحمن سعيد، وللحفاظ على البرنامج الغذائي للاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس. وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلى تونس عصر اليوم، وينضم علي معلول وأليو ديانج والتر بواليا لبعثة الفريق في تونس.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

أستقرت وزارة الصحة التونسية على عدد 5 الأف متفرج بمباراة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب رادس ضمن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.