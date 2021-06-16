/636012/فرج-عامر-الڤيڤا-اشادت-باداء-ومهارة-فريق-سموحة-صور

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وسموحة بنتيجة ثلاث أهداف دون رد أمس الثلاثاء، لصالح الفريق السكندري، في لقاء جمع بين الفريقين في الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب الدفاع الجوي.

وينشر تحيا مصر تصريح رئيس سموحة:

ونشر فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”: الڤيڤا اشادت باداء ومهارة. لاعبي فريق سموحة امس”.

أحرز مصطفى فتحي، الهدف الثاني لسموحة في مباراة فريقه أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. «يورو 2020»: ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الأولى بيراميدز يستضيف سموحة، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر المسابقة المحلية. وسجل مصطفى فتحي، الهدف الثاني لـ فريقه، في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، بعد تلقيه تمريره من الجانب الأيسر، لينفرد بمرمى شريف إكرامي ويسكن الكرة في شباكه.

سجلأحمد عبد القادر لاعب سموحة، الهدف الثاني له والثالث لفريقه أمام بيراميدز، في المباراة المقامة علي ملعب الدفاع الجوي.

بيراميدز يواجه سموحة، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز عبد القادر الهدف الثالث لـسموحة، بتصويبة رائعة R2، من داخل منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة 52.

وكان أحمد عبد القادر، قد تقدم سموحة بالهدف الأول، في الدقيقة 3، بعد خطأ قاتل من علي جبر، وأضاف مصطفى فتحي، الهدف الثاني في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.

يواصل فريق الزمالك تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، عقب إقامة مباريتان ضمن الجولة الـ26 من بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى طلائع الجيش مع الإنتاج الحربى بينما أستضاف بيراميدز نظيرة سموحة، ويستعرض دوت الخليج ترتيب الدوري المصري الممتاز.

حقق فريق طلائع الجيش الفوز على فريق الإنتاج الحربي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب السلام.

وكان الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قد أعلن تشكيل بيراميدز لمباراة سموحة في الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: عبد الله بكري - علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر

خط الوسط: إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود حمادة

خط الهجوم: رمضان صبحي - محمود وادي – إبراهيم حسن

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - طارق طه - أسامة جلال - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمد الجباس - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود عبد القادر.