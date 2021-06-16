تعرف على موعد وصول بن شرقي للقاهرة استعداداً لمواجهة أسوان

/636015/تعرف-على-موعد-وصول-بن-شرقي-للقاهرة-استعدادا-لمواجهة-أسوان

يصل المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، قادما من المغرب، بعد المشاركة مع منتخب بلاده في مباريات ودية ضمن الأجندة الدولية

ويرصيد دوت الخليج موعد وصول اللاعب:

فيما من المقرر أن يصل الدولي المغربي في الساعات المتأخرة من اليوم الأربعاء، على أن يتحدد بعدها الانتظام في تدريبات الفريق، لاسيما وإن الزمالك يستعد لمواجهة أسوان والمقررة إقامتها يوم الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال المران مساء اليوم الثلاثاء على أداء بعض التدريبات الفنية المختلفة، ويستعد الزمالك للقاء أسوان في الدوري في السابع عشر من يونيو الجاري.

وتنوع الأسلوب التدريبي للجهاز الفني للزمالك خلال المران بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، وأداء تدريبات بالكرة، والتسديد بين الحواجز، وتخطي الكرة من شبكة لعبة الكرة الطائرة.

واستعان الجهاز الفني للفريق ببعض الأدوات التدريبية خلال المران لتنفيذ بعض التدريبات الفنية.

تدريبات هوائية لحراس الزمالك

ركز البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال المران مساء اليوم الثلاثاء على تدريب حراس الفريق على الارتقاء للكرات العالية.

وقام أوليفيرا بإرسال الكرات العالية على أن يحاول الحارس الوصول لها قبل الحراس الآخرين.

ويخوض رباعي حراسة مرمى الزمالك محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد قنديل تدريبات الحراس تحت قيادة أوليفيرا.

شيكابالا يتألق في التدريبات

تألق محمود عبد الرازق “شيكابالا” صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق على هامش التدريبات أمس.

وسجل شيكابالا أكثر من هدف في التقسيمة، منها هدف على طريقته المعتادة وذلك بالمرور من اللاعبين من الناحية اليمنى ثم التسديد في المرمى.

وشارك شيكابالا في تدريبات الزمالك كاملة لليوم الثاني على التوالي بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الضامة، ليصبح جاهزا من الناحية الفنية والطبية لمباريات الفريق المقبلة.