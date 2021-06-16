سفير مصر بتونس: نتطلع أن ترقى مباراة الأهلى والترجى لمستوى الفريقين

أعرب السفير إيهاب فهمى، سفير مصر بتونس، عن تطلعه أن تجرى مباراة فريقى الأهلى المصرى والترجى التونسى المرتقبة فى أجواء إيجابية للغاية تليق باسم كرة القدم المصرية والتونسية وترقى إلى مستوى الفريقين العريقين بهدف إسعاد جماهير الشعبين.

وقال السفير المصرى فى تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس، اليوم الأربعاء، إنه كان فى استقبال بعثة النادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب لدى وصولها مطار قرطاج بتونس، كما كان فى الاستقبال من الجانب التونسى رئيس نادى الترجى حمدى المؤدب، مشيرا إلى أن مشاركة المؤدب فى استقبال بعثة الأهلى تعد تجسيدا عمليا لعلاقات الأخوة التى تربط الناديين والشعبين الشقيقين.

وأشاد السفير المصرى بجهود السلطات التونسية وحرصها على تقديم كل التسهيلات وتوفير كل سبل الراحة للبعثة منذ وصولها إلى مطار قرطاج بتونس.

كما توجه السفير إيهاب فهمى بالشكر إلى وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهنى التونسية بالإنابة سهام العيادى لما تم بذله من جهود فى هذا الصدد، منوها بعمق العلاقات الثنائية والروابط التاريخية بين مصر وتونس.

ومن المقرر أن يلتقى فريقا الأهلى المصرى والترجى التونسى لكرة القدم يوم السبت المقبل على استاد حمادى العقربى برادس فى مباراة الذهاب فى إطار الدور نصف النهائى لدورى أبطال إفريقيا على أن يلتقى الفريقان فى مباراة الإياب بالقاهرة يوم 26 يونيو الجارى.

وكانت وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهنى التونسية بالإنابة سهام العيادى قد أكدت للسفير إيهاب فهمى خلال لقاء جمعهما الأسبوع الماضى حرصها على أن تدور المباراة فى أجواء أخوية وودية.