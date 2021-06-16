هالة زايد: نسعى لاعتماد لقاح ”سينوفاك” دوليا بعد تصنيعه بمصر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها تسعى للحصول لقاح فيروس كورونا "سينوفاك" والذى يجرى العمل على قدم وساق لتصنيعه في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، على اعتماد منظمة الصحة العالمية.

حيث استعرضت الوزيرة، جهود مصر في تصنيع لقاح فيروس كورونا المستجد بمصر من خلال التعاقد مع شركة "سينوفاك" الصينية، كما أعربت الوزيرة عن رغبتها في دعم منظمة الصحة العالمية لمصر في الحصول على اعتماد اللقاح الجاري إنتاجه من خلال مصنع شركة "فاكسيرا" المصرية، بالإضافة إلى اعتماد مصنع "فاكسيرا" كأحد المصانع المنتجة للقاحات فيروس كورونا وحصوله على تأهيل منظمة الصحة العالمية “ WHO Qualifications”.

جاء ذلك خلال لقائها مع الدكتور "تيدروس أدهانوم" مدير عام منظمة الصحة العالمية، بمقر المنظمة بجنيف، خلال زيارة الوزيرة لمدينة "جنيف" السويسرية، وذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون في مجال الصحة العامة ومناقشة العديد من الموضوعات المهمة ذات الاهتمام المشترك، حيث وجهت الشكر للدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، ولمكتب المنظمة في جنيف، لمجهوداتهم في دعم المنظومة الصحية بمصر قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، واستمرار هذه الجهود دون انقطاع خلال الجائحة، قائلة: "أشكركم على الإنسانية التي أنقذت حياة العديد من المواطنين في دول العالم خلال وباء كوفيد-19".