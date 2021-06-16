تغييرات فى اسعار الذهب اليوم الاربعاء..تعرف على التفاصيل

/636016/تغييرات-فى-اسعار-الذهب-اليوم-الاربعاءتعرف-على-التفاصيل

سجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاربعاء الموافق 16\6\2021، حالة من الاستقرار الملحوظ، وذلك وفقًا للبورصات العالمية وكذلك السوق المصرية

دوت الخليج ينشر اسعار جرامات الذهب حسب الاسواق المحلية سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 798 جنيهات وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 532 جنيها وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 من 684 جنيها ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 836 جنيها وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 912 جنيها وسجل الجنيه الذهب نحو 6384 جنيها البورصات العالمية وتجدر الاشارة إلى أسعار الذهب سجلت ارتفاعا فى بداية تعاملات أمس الثلاثاء ، بسبب انخفاض الدولار في تراجع تكلفة المعدن الأصفر، بينما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن مؤشرات مسار التحفيز النقدي غير المسبوق. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1869 دولارا وتراجع الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه.

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