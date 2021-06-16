/636019/كارتيرون-يثير-الجدل-بين-جماهير-الأهلي-والزمالك بعد-تصريحاته-الأخيرة

أثارت تصريحات باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن صرح أنه يتوقع صعود النادي الأهلي للدور النهائي على حساب الترجي التونسي عقب مواجهة الثنائي في نصف نهائي الأبطال ويستعرض دوت الخليج ابرز تصريحاته.

وقال باتريس كارتيرون في تصريحات تلفزيوينة: " واجهنا الترجي عندما كنت مدربا للنادي الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا ، وفي ذلك التوقيت فعل الفريق التونسي أشياءً كثيرة لكي يثير القلق قبل مباراة العودة في رادس، ولم نستطع الوصول الى الاستاد بيسر، وخسرنا النهائي بشكل صادم ومفجع".

كارتيرون يثير جدل جماهير الأهلي والزمالك بعد تصريحاته المثيرة

وتابع : " أتوقع أن يكون النهائي هذا العام بين بين الأهلي والوداد المغربي، المارد الأحمر سيتفوق على الترجي، وبطل المغرب قادر على تخطي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي".

وواصل : " الواداد هو المرشح الأقوي للفوز بالبطولة، لأن جمهوره يشجعه بجنون وبدرجة كبيرة للغاية ، والنهائي سيُقام على ملعبهم ووسط جماهيرهم وستكون مباراة صعبة للغاية على الأهلي، ومن الممكن أن تكون توقعاتي غير صحيحة".

وأضاف : " في فترة تدريبي لنادي مازيمبي كان رئيس النادي ضد معتقدات السحر وما شابه من الدجل ، وكان يرفض أن يقوم السحرة المشجعين بهذه الأشياء داخل الملعب لكنني في تواجدي مع منتخب الي كان هناك لاعبين يحبون أن يروا ساحرًا في الملعب، ولأنني لا أحب هذه الأشياء ولا أقتنع بها على الإطلاق كانت توترني".

كارتيرون يثير الجدل

الأمر الذي راه العديد من مشجعي النادي الأهلي تقليل من حجم القلعة الحمراء ، في المقابل يرى الكثير من عشاق الفارس الأبيض أن تلك الأمور هي وجهة نظر فنية وهو مدرب محترف.

يبدو أن الفترة الحالية في نادي الزمالك تأبى المرور دون وجود حلقة جديدة من مسلسل الأزمات داخل القلعة البيضاء بعد أبناء رحيل فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض ، ويعد طارق حامد متوسط ميدان الزمالك الأخر هو بطل الحلقة الجديدة.

وعلم دوت الخليج أن طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يشكو من قيمة عقد اللاعب مع القلعة البيضاء بسبب خصم قيمة الضرائب والقيمة المضافة من عقده.

ويحصل طارق حامد لاعب وسط الزمالك على 13 مليون جنية في الموسم وهو قيمة التعاقد بين الطرفين لكن ينقص قيمة العقد بشكل كبير بعد خصم القيمة المضافة والضرائب ، الأمر الذي يعد نقص في قيمة العقد بدرجة كبيرة وهو ما يراه اللاعب غير مناسب.

وتسعى إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب لتوفيق الأوضاع مع طارق حامد كونه أحد كبار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الوقت الحالي ، و من أفضل اللاعبين داخل القلعة البيضاء ، في ظل حرص الفارس الأبيض على الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.