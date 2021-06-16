/636020/موعد-مباراة-الأهلي-والترجي-التونسي-والقنوات-الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام نظيرة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيابعد أن حقق المارد الأحمر التأهل على حساب صن داونز الجنوب إفريقي في المواجهة التي أنتهت بفوز كتيبة بيتسو موسيماني بثلاثية مقابل هدف وحيد، ويستعرض دوت الخليج موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي والقنوات الناقلة.

وتقام مباراة الأهلي أمام فريق الترجي التونسي يوم السبت المقبل الموافق 19 يونيو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي ملعب رادس في تونس.

«كارتيرون» يثير جدل جماهير الأهلي والزمالك بعد تصريحاته الأخيرة

فيما وصلت أمس الثلاثاء بعثة النادي الأهلي إلي تونس استعداداً للقاء، برئاسة محود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، بينما كان قد تلقي النادي خطاباً رسمياً ينص علي أحقية خوض أيمن أشرف لاعب الفريق للمباراة.

أيمن اشرف يشارك مع الأهلي

وجاء ذلك رداً على خطاب النادي الأهلي، الذي استفسر فيه عن الإنذار الذي حصل عليه ‏أيمن أشرف في السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي التي أقيمت يوم 28 مايو ‏الماضي في قطر، وهل هذا الإنذار يضاف إلى رصيده من الإنذارات ويؤثر على مشاركة اللاعب في مباراة الترجي، فكانت ‏الإجابة أن السوبر الإفريقي بطولة منفصلة، ولا تؤثر على إنذارات بطولة دوري أبطال ‏إفريقيا. ‏

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وقد تأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن ناحيه اخري فريق الأهلي لكرة الطائرة رجال لمباراته اليوم أمام فريق الترسانة، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على الشرقية للدخان بثلاثة أشواط نظيفة في دور الـ32 ، قبل أن يتغلب على فريق الطيران في دور الـ16 بثلاثة أشواط دون مقابل.

الأهلي والزمالك

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي حصد بطولة إفريقيا وإنتزع اللقب من غريمه التقليدي الزمالك في النسخة الماضية، بنتيجة 2/1، لصالح الشياطين الحمر احرز الأهداف كل من عمرو السوليه ومجدي أفشة للمارد الأحمر، وقائد الفارس الأبيض شيكابالا.