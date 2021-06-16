بعد قليل .. استئناف أحمد عز على قيمة المصروفات الدراسية لـ"توأم زينة"

/636021/بعد-قليل--استئناف-أحمد-عز-على-قيمة-المصروفات-الدراسية-لـتوأم-زينة

تستكمل محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021، الاستئناف المُقام من الفنان أحمد عز، على حكم أول درجة الصادر بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ"توأم زينة" عن العامين الدراسيين 2018- 2019، و2019- 2020.

دوت الخليج يرصد اخر تطورات قضية احمد عز وزينة

جدير بالذكر قضت محكمة أسرة مدينة نصر في وقت سابق بإلزام "عز" بدفع مبلغ قيمته 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ"توأم زينة" عن عامين دراسيين.

كما قضت بإلزامه بدفع 42 ألفًا و350 جنيهًا مصريًا، قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي.

حكاية " أحمد عز وزينة" ترند السوشيال ميديا

وكانت في وقت سابق أقامت الفنانة زينة دعوى تطالب فيها بمصرو "زينة" تريند السوشيال ميديا ما بين مؤيد ومعارض.

احتلت الفنانة زينة التريندات بموقع جوجل من جديد بعد ان أصبحت حديث السوشيال ميديا، بعد حلقتها مع الإعلامي عمرو أديب، التي قصت فيها قصتها كاملة مع الفنان أحمد عز من البداية حتى النهاية.

وتعاطف الكثير من المتابعين السوشيال ميديا مع زينة متأثرين بحوارها الذي ظهر فيه "مصداقيتها"، حسب وصف متابعيها على السوشيال، في حين رأى البعض الآخر من محبي "عز" أن ظهورها في الوقت الحالي هو مؤامرة ضده بعدما ازدادت نجوميته، خلال الفترة الماضية.

وبعد دور البطولة في فيلم الممر، الذي لاقى عليه إشادات كثيرة من الجمهور، وقدم معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر أحمد عز في فيلم الممر وأبو عمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.