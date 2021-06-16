/636022/موعد-مباراة-ايطاليا-ضد-سويسرا-والقنوات-الناقلة

يدخل منتخب ايطاليا مباراته اليوم الأربعاء أمام نظيرة منتخب سويسرا، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو2020”.

وستعرض دوت الخليج موعد مباراة إيطاليا وسويسرا والقنوات الناقلة:

وتقام المباراة بين منتخب إيطاليا ونطيرة سويسرا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية روما.

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة إيطاليا وسويسرا في يورو 2020 عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 وبي إن سبورتس ماكس 2 وبي إن سبورتس 4K HDR.

«يورو 2020»: ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الأولى

ومن المتوقع ان يخوض منتخب إيطاليا اللقاء:

في حراسة المرمى: دوناروما.

في خط الدفاع: لورينزي، بونوتشي، كيليني.

في خط الوسط: سبينازولا، باريلا، جورجينيو، لوكاتيلي.

في خط الهجوم: بيراردي، إيموبيلي، إنسيني

فيما يسعى منتخب إيطاليا إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط كاملة من أجل حجز مقعد في الدور المقبل في كأس الأمم الأوربية يورو 2020.

المتوقع أن يبدأ منتخب سويسرا:

في حراسة المرمي: يان سومير.

في خط الدفاع: نيكو إلفيدي، مانويل أكانجي، فابيان شار.

في خط الوسط : كيفن مبابو، جرانيت تشاكا، ريمو فريلير، ريكاردو رودريجيز.

في خط الهجوم: شيردان شاكيري، ماريو غافرانوفيتش، هاريس سيفيروفيتش.

يتصدر المنتخب الايطالي مجموعته برصيد 3 نقاط حققهم جراء الفوز بثلاثية نظيفة على تركيا في افتتاح النسخة الـ 16 من بطولات كأس أمم أوروبا، والذي أقيم على ملعب الأوليمبيكو، بينما يحتل منتخب سويسرا المركز الثاني بسبب تعادله الإيجابي 1/1 مع منتخب ويلز في الجولة الماضية.

مواجهات ايطاليا أمام سويسرا

وشهدت اخر 10 مباريات في تاريخ مواجهات ايطاليا وسويسرا، ندية كبيرة بين الفريقين، حيث اكتفت إيطاليا بتحقيق 3 انتصارات فقط مقابل انتصار واحد للجانب السويسري، وانتهت 6 مباريات بالتعادل.

وانتهت اخر 3 مواجهات بين الفريقين بالتعادل 1/1 و0/0 و1/1، وجميعهم كانوا في مباريات ودية أعوام 2006 و2009 و2010.

ويرجع اخر فوز لمنتخب ايطاليا على سويسرا إلى أبريل 2003 بنتيجة 1/2، في لقاء ودي أقيم في سويسرا ضمن استعدادات الفريقين لتصفيات يورو 2004