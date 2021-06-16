محمد الشناوي «يشعل» أزمة بين الأهلي والمنتخب الأولمبي قبل مباراة الترجي.. تفاصيل

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أزمة منتظرة بين الأهلي والمنتخب الأولمبي بسبب مشاركة لاعبيه

كشف علي نصير رئيس القسم الرياضي بموقع دوت الخليج عن أزمة محتملة بين بسبب مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي في اولمبياد طوكيو حال تأهل المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا وذلك في مداخلة مع الإعلامي عبدالناصر زيدان.

وقال على نصير : " هناك ضغط من جانب الجماهير من أجل إنضمام طارق حامد لاعب وسط الزمالك للمنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو ، وبالفعل توصلنا من أحد المصادر أن شوقي غريب المدير الفني للفراعنة تواصل مع حامد للإنضمام لكتيبة الفراعنة الصغار".

وعلم دوت الخليج أن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي طلب من إدارة المارد الأحمر ضرورة المشاركة مع المنتخب الأولمبي في دوري الألعاب الأولمبية القادمة والمقرر إنطلاقها في شهر يوليو القادم ، الأمر الذي قد يسبب مشكلة كبيرة في حال تأهل المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب تخطي عقبة الترجي التونسي.

وتكمن الأزمة أن موعد مباراة النهائي الإفريقي في حال تأهل الأهلي أمام الفائز من الوداد وكايزر تشيفيز سيكون في السابع عشر من شهر يوليو القادم ، على أن يكون موعد سفر البعثة في السادس عشر من الشهر ذاته الأمر الذي يصعب من احتمالية سفر حارس عرين المارد الأحمر.

ومن المقرر ان يخوض المنتخب الأولمبي المباراة الاولى أمام إسبانيا في الثاني والعشرون من الشهر القادم ، وفي حالة تأهل الأهلي سيكون النهائي في السابع عشر بالمغرب حسب ما أعلن الإتحاد الإفريقي.

واختتم نصير : " محمد الشناوي يريد الإنضمام لصفوف المنتخب الأولمبي وكتابة تاريخ جديد وتحقيق إضافة كبيرة في سيرته الذاتية بالمشاركة في العرس الأولمبي مع المنتخب الوطني".

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.

المستبعدين من قائمه المارد الأحمر لمواجهة الترجي : مروان محسن - محمود متولي - كريم نيدفيد - محمد حسام النجار - حمزة علاء - عبد الرحمن أشرف "مانو"- محمد محمود - أحمد سيد عبد النبي - محمد اشرف.