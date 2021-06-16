/636027/مواجهات-نارية-تنتظر-ليفربول-في-بداية-الدوري-الإنجليزي-تفاصيل

أعنلت رابطة الدوري الإنجليزي عن جدول البريميرليج للموسم الجديد، ويستعرض دوت الخليج مواجهات ليفربول في بداية الدوري والتي يبدأها بمواجهة الصاعد حديثا نوريتش سيتي في الرابع عشر من أغسطس الجاري.

وفيما يلي جدول مباريات ليفربول موسم 21/22: الجولة الأولى نورويتش سيتي ضد ليفربول الجولة الثانية ليفربول ضد بيرنلي الجولة الثالثة ليفربول ضد تشيلسي الجولة الرابعة ليدز يونايتد ضد ليفربول الجولة الخامسة ليفربول ضد كريستال بالاس الجولة السادسة برينتفورد ضد ليفربول الجولة السابعة ليفربول ضد مانشستر سيتي الجولة الثامنة واتفورد ضد ليفربول الجولة التاسعة مانشستر يونايتد ضد ليفربول الجولة العاشرة ليفربول ضد برايتون الجولة الحادية عشر مواعيد الدوري الإنجليزي وست هام ضد ليفربول الجولة الثانية عشر ليفربول ضد أرسنال الجولة الثالثة عشر ليفربول ضد ساوثهامبتون الجولة الرابعة عشر إيفرتون ضد ليفربول الجولة الخامسو عشر وولفرهامبتون ضد ليفربول الجولة السادسة عشر ليفربول ضد أستون فيلا الجولة السابعة عشر ليفربول ضد نيوكاسل الجولة الثامنة عشر توتنهام ضد ليفربول

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