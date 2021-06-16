صور.. تكريم جامعة حلوان لإدراجها ضمن أفضل جامعات العالم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور محمد القصاص، مدير وحدة التصنيف الدولى، والدكتورة هايدى سمير، عضو المكتب التنفيذى لوحدة التصنيف الدولى.



وأكد الدكتور ماجد نجم أن جامعة حلوان تسير بخطى مدروسة وسريعة نحو العالمية، وأنها حققت تقدمًا ملحوظا فى التصنيفات العالمية، وأنها توجد وبقوة على معظم لوائح المصنفين الدوليين على مستوى العالم، واستطاعت أن تحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية الكبرى، إذ تولى الجامعة اهتمامًا كبيرًا بالتصنيف الدولى، لامتلاكها الإمكانات التى تؤهلها إلى أن تكون فى مكانة متميزة، خصوصا أن بعض كلياتها تحتوى على تخصصات فريدة.



وأفاد رئيس جامعة حلوان بأن الجامعة تعمل على دعم جهود البحث العلمى والنشر الدولى، وذلك ضمن خطة الجامعة التى تهدف إلى الوصول إلى العالمية، نتيجة سياسات الجامعة فى التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمى، وزيادة مخصصاته ودعم الباحثين فى جميع القطاعات الطبية والعلمية والهندسية وفى العلوم الإنسانية، وتسعى الجامعة دائما إلى العمل بكل ما تمتلك من إمكانات لتوجيه الأبحاث العلمية إلى مخرجات أبحاث تطبيقية تحقق عائدا ملموسا على الاقتصاد والتنمية المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة وتطمح دوما إلى ان تحقق تقدمًا أكبر من سابقة.

وأعربت منى فؤاد عطية عن فخرها بتقدم جامعة حلوان فى التصنيفات العالمية، مؤكدة أن الجامعة تسعى دائما لتكون فى صدارة التصنيفات العالمية، كما تعمل إدارة الجامعة على دعم وتحفيز الباحثين فى جميع القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية لتشجيع البحث العلمى، والاهتمام بالنشر الدولى الذى يعد معيارًا قويًا فى تصنيف الجامعات.



وأوضح الدكتور محمد القصاص أن الجامعة شهدت تقدمًا ملحوظا فى التصنيفات الدولية العالمية خلال الأعوام الثلاثة السابقة، وذلك بوجودها للعام الثانى على التوالى على لائحة QS العالمية منذ الظهور الأول للجامعة فى العام السابق، موضحا أن تصنيف QS العالمى يعد واحدا من أهم التصنيفات الجامعية على مستوى العالم من حيث الأهمية والتأثير، والذى يقدم معايير مهمة للتفضيل والحكم على الجامعات ومدى جودة الخدمات التعليمية بها.