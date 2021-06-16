غدا.. مصر تستضيف اجتماع منظمة المدن والحكومات الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وقال شعراوى إنه من المقرر أن يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء المجلس التنفيذى للمنظمة لاستعراض وجهات النظر المصرية فى قضايا التعاون بين مصر وإفريقيا وكيفية دعم التقدم المحرز على كل الأصعدة بين مصر ودول القارة فى العديد من المجالات وكذا إطلاعهم على ملامح ما حققته مصر فى المجالات المرتبطة بتطوير المدن وبعض الملفات الأخرى.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه من المقرر أن يشهد رئيس الوزراء أيضا مراسم التوقيع على اتفاقية مقر إقليم شمال إفريقيا للمنظمة والذى تستضيفة محافظة القاهرة إذ تعتبر المحافظة عضوا بالمجلس التنفيذى للمنظمة الأفريقية.

وأوضح محمود شعراوى أنه تم توجيه الدعوة لرؤساء أعضاء لجان الشؤون الإفريقية والخارجية بمجلس النواب وكذا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، لحضور اجتماع المجلس التنفيذى بالإضافة لعدد من المحافظين والشركاء الدوليين والسفارات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن مصر تسعى لأن يكون مقر إقليم شمال إفريقيا مركزا أساسيا لتأهيل الكوادر الافريقية ونقطة إشعاع فى العمل الإفريقى المشترك خاصة بعد الرئاسة الناجحة لمصر لإتحاد الإفريقى، موضحا أنه من المقرر أن يشهد المقر أول اجتماع للأعضاء الجدد لمجموعة شمال إفريقيا على هامش فعاليات الافتتاح كما تسعى القاهرة لبحث تحديات المدن الإفريقية وغيرها من الملفات المهمة وتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية وشركائها الدوليين لخدمة أبناء القارة.

وأضاف شعراوى أن هذه الدورة المقبلة للمجلس التنفيذى تأتى فى ظل جائحة فيروس كورونا والتى تعانى من تداعياتها العديد من دول العالم المختلفة ودول القارة الإفريقية، مؤكدا أنه سيتم خلال الاجتماعات مراعاة كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لكورونا إذ تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان فى هذا الشأن.

وأشار شعراوى إلى أن الجهود المشتركة لوزارة التنمية المحلية وخالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ساهمت فى استضافة مقر المنظمة عن إقليم شمال إفريقيا خلال مشاركة الوفد المصرى بالقمة الثامنة للمدن والحكومات الإفريقية بمدينة مراكش بالمغرب فى نوفمبر 2018 وحضور اجتماعات المجلس الإفريقى واجتماع دول اقليم شمال إفريقيا بما سيعزز مسار العمل الإفريقى المشترك بين المدن الإفريقية.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الاجتماعات القادمة بالقاهرة ستتيح الفرصة أيضاً لتبادل الخبرات والتجارب وتدارس بعض التحديات بين المدن المصرية والمدن الإفريقية وعلى رأسها مواجهة تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى مواجهة النمو السكانى والمخلفات الصلبة والتغيرات البيئة وغيرها من الموضوعات المهمة ، وهو ما سيعود بالنفع على مختلف الدول الإفريقية.

وقال محمود شعراوى إن مقر إقليم الشمال سيساعد أيضا على توفير البرامج التدريبية للكوادر المحلية الإفريقية والتعاون مع مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خصوصا بعد استضافة الوزارة لمتدربين من 29 دولة إفريقية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية ممثلة فى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بإفريقيا.

وأضاف أن اجتماع المجلس التنفيذى سيكون فرصة لاستعراض أهم الإنجازات التى حققتها مصر خلال السنوات الماضية فى تطوير المدن والتنمية المستدامة والبنية التحتية ومواجهة العديد من التحديات التى نجحت مصر فى إيجاد حلول لها وكذا نجاح مصر فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن اجتماعات المجلس التنفيذى ستشهد أيضاً تنظيم بعض الزيارات والجولات للوفد الأفريقى المشارك فى الاجتماع لمشاهدة بعض الإنجازات التى حققتها مصر فى بعض المجالات الحيوية خصوصا المشروعات القومية التى حققتها الدولة كالعاصمة الادارية الجديدة ومشروع الأسمرات وروضة السيدة والمتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة المصرية، بالإضافة إلى لقاءات مع كبار المسئوليين المصريين.

جدير بالذكر أن مصر قد استضافت مؤتمر "المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو 2019 والذى افتتحه رئيس مجلس الوزراء وحضره وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين والوزراء من الحكومة المصرية والقارة الإفريقية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية وعدد من وزراء التنمية المحلية ومحافظين وعمد عدد من المدن الإفريقية.