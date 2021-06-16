القوى العاملة: تعيين 3.113 شابا من بينهم 9 من ذوى القدرات بالشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 3.113 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 9 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 1.806 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.





وأشار مدحت الغمراوى، مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مايو الماضى إلى أن المديرية قامت باستخراج 1.158 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفى مجال السلامة والصحة المهنية فتشت المديرية على 352 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأسفر عن تحرير 301 محضر سلامة و69 حالة غلق إدارى.

وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 892 منشأة، وأسفر عن تحرير 161 محضرا، فضلا عن التفتيش على 304 منشأت يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

أما فى مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، أوضح أن المديرية قامت بمراجعة واعتماد 78 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 81 تفويضا ووكالة لشركات بها 97 فرصة عمل.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام طلب ترخيص عمل لأجنبى من العاملين فى نطاق المحافظة، وتجديد 7 تراخيص الآخرين، واستخراج ترخيص عمل جديد، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.

وأضاف الغمراوى بأن المديرية قامت فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا بصرف منحا بلغت 167 ألف جنيه لـ 67 عاملا من المسجلين بالادارة، منها 29 منحة مولود جديد، ومنحتين وفاة ، و11 منحة زواج، 14 وفاة لأحد أقارب العاملين، و11 منحة للرعاية الصحية لـ 11 عاملا.