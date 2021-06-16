صور.. قافلة طبية مجانية بحى الجمرك

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جدة - نرمين السيد - وشملت القافلة 4 عيادات طبية متخصصة هى "الباطنة، تنظيم الأسرة، النسا والتوليد، الكشف المبكر على سرطان الثدى"، فضلا عن جهاز السونار.
وأوضح اللواء حسام الشيخ، رئيس حى الجمرك، أنه تم الكشف على 176 شخصا، واستخراج 51 بطاقة رقم قومى للسيدات، بالإضافة إلى إنهاء أوراق محو الأمية.
وأشار رئيس الحى إلى أن القافلة شملت إقامة معرض لمنتجات الأسر المنتجة، وتنظيم ندوات عن تنظيم الأسرة والفحص المبكر للثدى والحصول على لقاح كورونا.
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