غدا.. افتتاح مقر منظمة المدن والحكومة الإفريقية بالنزهة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن افتتاح أعمال الدورة الـ25 للمجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية والذى تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع محافظة القاهرة يومة 17 -18 يونيو الجارى بأحد فنادق القاهرة.





وأوضح بيان وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، أن أبرز الحاضرين بالمؤتمر رئيس المنظمة العالمية للمدن والحكومات ومقرها برشلونة، والأمين العام للمنظمة وعدد من وزراء التنمية المحلية الأفارقة، و25 من محافظى وعمد المدن الإفريقية أعضاء المجلس التنفيدي للمنظمة و عضاء لجان الشؤون الإفريقية والخارجية بمجلس النواب وكذا تنسيقية شباب الأحزاب بالإضافة لعدد من السادة المحافظين والشركاء الدوليين والسفارات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تكون الجلسة الافتتاحية الساعة 9 صباح غد الخميس ويعقبها مؤتمر صحفى الساعة 12 ظهرا، وتوفر الوزارة خدمة الترجمة فى اللقاءات الإعلامية مع كبار الشخصيات الإفريقية المشاركة فى الاجتماع.

كما سيتم افتتاح مقر شمال إفريقيا لمنظمة المدن والحكومة المحلية الإفريقية فى حى النزهة بالقاهرة الساعة الرابعة والنصف عصر غدا الخميس، بمشاركة وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة وأعضاء المجلس التنفيذى للمنظمة.