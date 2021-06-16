محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لــ 70 قرية

جدة - نرمين السيد - اعتمد أحمد راشد محافظ الجيزة، المخططات التفصيلية لـ 70 قرية بالوحدات المحلية التابعة لمراكز أطفيح والصف والحوامدية وكرداسة وأوسيم ومنشأة القناطر والعياط وحى الوراق.





أكد محافظ الجيزة أنه تم إعتماد المخططات التفصيلية، عقب موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكل مدن ومراكز المحافظة.

وأشار إلى أن القرى التى تم اعتماد المخططات التفصيلية لها هى قرى مسجد موسى وبنى صالح وصول والقبايات وكفر الواصلين وكداية والصالحية والرقة البحرية والرقة القبلية وقرية كفر قنديل والكريمات ودير الميمون والخرمان بمركز أطفيح.

وفى مركز الصف، تم اعتماد المخططات التفصيلية لقرى الديسمى وأسكر والودى وعرب الحصار والجزيرة الشقراء والأقواز والمنشى والفهميين وغمازة الصغرى ونجوع العرب والحى وعرب الحصار البحرية وكفر طرخان.. وفى مركز كرداسة قرى برك الخيام وناهيا والمعتمدية، بالإضافة إلى قرى سقيل والكوم الاحمر والبراجيل وبشتيل بمركز أوسيم وقرى طناش ونزلة الزمر وجزيرة محمد بحى الوراق.

وبمركز منشأة القناطر تم اعتماد المخصصات التفصيلية لقرى وردان و بنى سلامة والمنصورية وعزبة محمود عبد الصمد وبمركز العياط تم اعتماد قرى كفر قاسم والمقطافية و منشأه أبو العباس وميت القائد والعامرية وكفرعمار والناصرية وجرزا والبرغوثى والقطورى وكفر جرزا والرقة الغربية وأبو رويش وكفر الضبعى وبرنشت واللهيبى وبدسا وكفر الرفاعى وكفر حميد والدناوية وطهما ومنشأة عبد السيد والمساندة وبيدف وكفر شحاته واللشت والجملة وبهما والمتانيا إلى جانب قريتى أم حنان والشيخ عتمان بمدينة الحوامدية.

وأكد محافظ الجيزة أن المخططات التفصيلية التى تم اعتمدها يبدأ العمل بها من اليوم التالى للنشر بالجريدة الرسمية تيسيرًا على المواطنين فى الحصول على التراخيص اللازمة للبناء، مشددًا على أهمية المخططات التفصيلية فى المساهمة فى إحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008 بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدى ومنع ظهور مناطق عشوائية.