صرف أول بوليصة تأمين على الحياة لأسرة عامل غير منتظم

جدة - نرمين السيد - وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية التى تغطى الوفاة أو العجز الكلى المستديم أو الجزئى، لأسرة حماد محمد يوسف حماد العامل غير المنتظم الذى توفى فى أثناء عمله بإحدى شركات النظافة فى محافظة بورسعيد، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.





وأصدرت شركة مصر للتأمين شيكين بإجمالى 100 ألف جنيه لورثة العامل المتوفى، الأول لصالح زوجة المتوفى صباح عبدالوهاب أحمد درويش، ربة منزل، بمبلغ 12500 جنيه، والثانى لصالح أبناء المتوفى محمد، وفاطمة، وبسملة حماد محمد يوسف، بمبلغ 87 ألفًا و500 جنيه، تقوم بصرفه الأم كوصية على أبنائها القصر، من البنك الأهلى اليونانى - فرع ثروت، سدادًا نهائيًا للتعويض المستحق للأسرة.

ووجه الوزير مديرية القوى العاملة بالمنيا، بالتواصل مع مديرية التضامن الاجتماعى لمتابعة معاش أسرة المتوفى، وضمان عدم انقطاعه كونه العائل الأول للأسرة المكونة من 4 أفراد منهم طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، مشددًا على توفير الرعاية الصحية اللازمة للطفل بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة.

وكلف الوزير مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد محل عمل العامل، بصرف منحة وفاة العامل وقدرها 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى على الفور، بعد الإبلاغ عن الوفاة، وجار التواصل مع الشركة بصرف باقى مستحقات العامل من طرفها.

ووجه الوزير رسالة للعمالة غير المنتظمة فى مختلف أنحاء الجمهورية قائلاً: إن الدولة المصرية وقيادتها السياسية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى هى التى توجه بتقديم الدعم لكل فئات المجتمع ومنها العمالة المصرية بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، هدفها مصلحة المواطن بالتعاون بين الجهاز الإدارى للدولة فى مختلف القطاعات.

وأوضح الوزير أن الفكرة الرئيسية التى بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، هى حماية هؤلاء من المخاطر التى يواجهونها فى محيط عملهم، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم فى حالات الإصابة أوالعجز أو الوفاة، وصولاً للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب اجتماعيا وصحيا وشمولهم فى مظلة الحماية التأمينية للدولة.