وزير النقل يعقد اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات الهيئة لمتابعة تنفيذ خطة تطوير العنصر البشري للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في العربات والجرارات وكافة عناصر منظومة السكك الحديدية

الوزير :

1. تدريب وإعادة تأهيل العناصر الحالية واختيار العناصر الجديدة بأعلى مستويات ومعايير الاختيار للتعامل مع التكنولوجيا الحديثه.

2. ضرورة نهو المشروعات الجاري تنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المخططة و نهو كافة الإجراءات الخاصة بالمشروعات المخطط تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لتطوير السكة الحديد.

3. تحويل قطاع نقل البضائع والورش الى شركات

4. تطبيق اللائحه بشكل صارم و مبدأ الثواب والعقاب هو الأساس و المناصب القيادية بالكفاءة بصرف النظر عن الاقدمية

5. شرف لنا ان جميعاً ان نخدم المواطنين وعلى كل العاملين بالسكة الحديد تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنقلات المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية

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عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير - وزير النقل اجتماعا موسعا مع رئيس ونواب ورؤساء الإدارات المركزية بهيئة السكة الحديد بمقر الهيئة برمسيس وذلك لمتابعة تنفيذ خطة تطوير والارتقاء بالعنصر البشري بالهيئة التي وجهت بها القيادة السياسية

و أكد الوزير خلال الاجتماع ان مرتكزات الخطة الخاصة بالعنصر البشري الحالي بالسكة الحديد تعتمد على عدة محاور منها خلق بيئه عمل مناسبه وحل كافه المشاكل الإدارية وتحقيق العدالة بين كل الموظفين والتدريب والتأهيل لهم لافتاً إلى أنه عقب الانتهاء من تدريب المهندسين الجدد بالكلية الحربية سيتم إجراء دورات رفع مستوى للعناصر الحالي بهيئة السكة الحديد بالكلية الحربية ومعهد ضباط صف المعلمين بالاضافه الى اجراء دورات تخصصية راقيه في مجالات مختلفه مثل الجرارات والتدريب على محاكيات جديده والتدريب على ايدي خبراء ومدربين اجانب على هذه الجرارات لافتا إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد صدق على تعيين عدد 1000 مهندس بهدف توفير كوادر شابه في المجالات الهندسيه المختلفه مؤهله للعمل بخطوط وورش شبكه السكك الحديديه وشبكه القطار الكهربائي السريع وكذلك تعيين 1500 فني للوظائف الفنيه ( الهندسيه المساعده ) للوظائف الفنيه المختلفه ، مثل ( فني كهربائي - فني ميكانيكي - صراف تذاكر... ) .

مضيفاً أن اختيار هذه العناصر الجديده يتم وفقاً لاعلى معايير الاختيار حيث يتم الاستعانة بهيئه التدريب بالقوات المسلحه لاختيار افضل العناصر فنياً وطبياً ورياضياً وسلوكياً ونفسياً و اجراء تدريب مكثف لهذه العماله الجديده على النحو التالي ( التدريب بالكليه الحربيه للمهندسين / والتدريب بمعهد ضباط الصف المعلمين للفنيين ثم التدريب بمعهد وردان وبعدها التدريب العملي بمواقع العمل وكذلك التدريب الخارجي في الشركات المورده للوحدات المتحركه.

ثم استعرض الوزير مع رئيس وقيادات هيئه السكك الحديديه انتظام العمل في هذا المرفق الحيوي الهام مشيراً إلى اننا نسابق الزمن لتطوير مرفق السكة الحديد وهو ما يتطلب ضرورة العمل على مدار الساعة ونهو المشروعات الجاري تنفيذها وفقاً للجداول الزمنية المخططة خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها القطاع من تدعيم أسطول الوحدات المتحركة بصفقات هي الأضخم في تاريخ سكك حديد مصر والتي تاتي بالتزامن مع تنفيذ مشروعات ضخمة في كافة عناصر المنظومة من إشارات الى المحطات الى المزلقانات الى تجديدات السكة مشيراً الى ضرورة سرعة الانتهاء من تجديد العربات بالسكة الحديد بالتزامن مع توالي وصول دفعات صفقة تصنيع وتوريد ال 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم مسير اي قطار قديم على خطوط السكك الحديدية بنهاية هذا العام وذلك

لتحقيق نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمه المقدمه لجمهور الركاب وأشار وزير النقل الى ضرورة ادخال شركات القطاع الخاص في مجال تطوير وتحسين العربات وتجديدها لسرعة الإنجاز وكذلك ضرورة نهو كافة الإجراءات الخاصة بالمشروعات المخطط تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لتطوير السكة الحديد ومنها تحويل قطاع نقل البضائع والورش الى شركات وكذلك مشروعات كهربة وازدواج عدد من خطوط السكك الحديدية

كما أكد الوزير ان كل موظف يجب ان يقوم باداء مهمته على أكمل وجه وان يتسابق الجميع لخدمة المواطن مشيرا الى انه شرف لنا جميعا ان نخدم المواطن المصري مضيفاً أن على الجميع ان يعمل بروح الفريق وان يتم تطبيق اللائحه بشكل صارم وان مبدأ الثواب والعقاب هو الأساس وأن المناصب القيادية بالكفاءة بصرف النظر عن الاقدمية كما شدد الوزير على حوكمة دخول الركاب للمحطات بالتذاكر وسرعه تركيب البوابات الخاصه بدخول وخروج الركاب في المحطات والتي ستبدأ كمرحلة أولى بالمحطات الأربعة الرئيسية (رمسيس والجيزه - وسيدي جابر ومصر بالإسكندرية ) وأوضح مسئولو السكة الحديد انه جاري تركيب البنيه الاساسيه للبوابات بمحطه الجيزه كما سيتم البدء خلال الأيام القادمة في البنيه الاساسيه للبوابات بمحطه رمسيس للسكك الحديدية .

وكان وزير النقل قد استبق هذا الإجتماع بجولة تفقدية بمحطة رمسيس تفقد خلالها شبابيك التذاكر وارصفة المحطة واطمئن على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين وشدد على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في كافة المحطات والقطارات والتقى بعدد من الركاب ودار حوار معهم حول استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير مرفق السكك السكة الحديدية وان الكل يعمل لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب