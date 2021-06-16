20 ألف طالب نجحوا  في إعدادية اسوان 2021 

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2020/2021 بنسبة نجاح بلغت 80.3 % وذلك بعرض من الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، وإليكم التفاصيل:-

نتيجة إعدادية أسوان 2021

ووجه اللواء أشرف عطية التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين والمتفوقين ، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية ليصبحوا فى مقدمة النابغين وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والإزدهار فى المستقبل.

وكلف محافظ أسوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية فى مختلف مدارس المحافظة والإستعداد الجيد والكامل من الآن لإنطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية من التعقيم والتطهير والرش، لكافة مكونات المدارس، والتأكد من توفير جميع سبل الراحة من المبردات وأجهزة التهوية لمواجهة أجواء الطقس الحار، وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

الناجحين

وقال الدكتور خالد قبيصى، بأن عدد المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية 25 ألف و 597 طالب وطالبة ، فيما نجح منهم 20 ألف و 122 طالب وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات.

وقدم السيد وكيل الوزارة الشكر والتقدير للسيد المحافظ على دعمه الكامل للعملية التعليمية بأسوان، خاصًة فترة الامتحانات فى ظل توجيهات سيادته بتوفير مناخ امتحانى ملائم لأبنائنا للطلاب.

يذكر أن جميع اسئلة الامتحانات بكافة المواد جاءت من منهج الفصل الدراسي الثاني طبقا لتعليمات وزارة التربية و التعليم حيث حددت النهاية العظمي الدرجات ب ٢٨٠ درجة.