رابط نتيجة الصف الثالث  الاعدادي ٢٠٢١ .. في جميع المحافظات برقم الجلوس 

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تستعد مديريات التربية و التعليم في جميع المحافظات اليوم لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وذلك بعدما أدى الطلاب الامتحانات فى عدد من المحافظات بالجمهورية.
دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن استعداد مديريات التربية والتعليم، فى جميع المحافظات لإعلان شهادة الإعدادية
نتيجة الاعدادية ٢٠٢١
وتعلن نتيجة الشهادة الإعدادية عقب انتهاء كافة أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بكل محافظة، حيث يتم اعداد النتيجة و نسب النجاح و الطلاب العشرة الاوائل، و يقوم كل محافظ باعتمادها ، لتعلن بعد ذلك علي رابط المديرية التعليمية الرسمي بالمحافظة من خلال رقم الجلوس و اسم الطالب، حيث خاض امتحانات الشهادة الإعدادية ، ١.٤ مليون طالب وطالبة بجميع أنحاء الجمهورية.
الكنترولات بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة
قامت كنترولات الشهادة الإعدادية، باعداد النتيجة النهائية، عقب انتهاء مراحل تقدير درجات الاسئلة وتجميع الدرجات، ورصد واعداد الشيتات النهائية للنتيجة ورقيا و إلكترونيا.
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وكان وكلاء وزارة التعليم في كل محافظة قد تفقدوا مقرات التصحيح خلال و التأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا " كوفيد-١٩".
شددوا خلال جولاتهم علي تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء جلوس المعلمون المنتدبون لاعمال تقدير الدرجات ، وتأكدوا أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، وتوافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، وتهيئه الجو المناسب للمصححين من اجل اداء عملهم بكل دقة.
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يذكر أن جميع اسئلة الامتحانات بكافة المواد جاءت من منهج الفصل الدراسي الثاني طبقا لتعليمات وزارة التربية و التعليم حيث حددت النهاية العظمي الدرجات ب ٢٨٠ درجة.
طلاب الشهادة الإعدادية كانوا قد أدوا الامتحانات خلال الشهر الماضي، فى كل أنحاء الجمهورية، وتدرجت الامتحانات وفقًا لردود الفعل بين المتوسطة وفوق المتوسطة، كما أكد عدد كبير من الطلاب أن الامنتحانات كانت فى متناول الطالب المتوسط، وأغلبها من داخل المناهج الدراسية.
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