/636035/رابط-نتيجة-الصف-الثالث- الاعدادي-٢٠٢١--في-جميع-المحافظات-برقم-الجلوس

تستعد مديريات التربية و التعليم في جميع المحافظات اليوم لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وذلك بعدما أدى الطلاب الامتحانات فى عدد من المحافظات بالجمهورية.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن استعداد مديريات التربية والتعليم، فى جميع المحافظات لإعلان شهادة الإعدادية

نتيجة الاعدادية ٢٠٢١

وتعلن نتيجة الشهادة الإعدادية عقب انتهاء كافة أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بكل محافظة، حيث يتم اعداد النتيجة و نسب النجاح و الطلاب العشرة الاوائل، و يقوم كل محافظ باعتمادها ، لتعلن بعد ذلك علي رابط المديرية التعليمية الرسمي بالمحافظة من خلال رقم الجلوس و اسم الطالب، حيث خاض امتحانات الشهادة الإعدادية ، ١.٤ مليون طالب وطالبة بجميع أنحاء الجمهورية.

الكنترولات بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة

قامت كنترولات الشهادة الإعدادية، باعداد النتيجة النهائية، عقب انتهاء مراحل تقدير درجات الاسئلة وتجميع الدرجات، ورصد واعداد الشيتات النهائية للنتيجة ورقيا و إلكترونيا.

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وكان وكلاء وزارة التعليم في كل محافظة قد تفقدوا مقرات التصحيح خلال و التأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا " كوفيد-١٩".

شددوا خلال جولاتهم علي تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء جلوس المعلمون المنتدبون لاعمال تقدير الدرجات ، وتأكدوا أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، وتوافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، وتهيئه الجو المناسب للمصححين من اجل اداء عملهم بكل دقة.

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يذكر أن جميع اسئلة الامتحانات بكافة المواد جاءت من منهج الفصل الدراسي الثاني طبقا لتعليمات وزارة التربية و التعليم حيث حددت النهاية العظمي الدرجات ب ٢٨٠ درجة.

طلاب الشهادة الإعدادية كانوا قد أدوا الامتحانات خلال الشهر الماضي، فى كل أنحاء الجمهورية، وتدرجت الامتحانات وفقًا لردود الفعل بين المتوسطة وفوق المتوسطة، كما أكد عدد كبير من الطلاب أن الامنتحانات كانت فى متناول الطالب المتوسط، وأغلبها من داخل المناهج الدراسية.