/636038/الرئيس-السيسي-يصدق-على-تعيين-وتعديل-أقدمية-قضاة

نشرت الجريدة الرسمية قرارات جمهورية بتعيين محمد حسن السيد السيد عاشور قاضياً بمحكمة استئناف المنصورة في دوره العادي اعتباراً من 22 فبراير 2021 تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى، على أن يكون تالياً محمد عبد الرحمن عبد الرحيم وسابقا محمد علي عبد العزيز، القاضيين بمحكمة الاستئناف.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن، تعيين وتعديل أقدمية قضاة، وإليكم التفاصيل:-

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي، بتعديل تاريخ أقدمية مصطفى يحيا عبد الحميد عبد النعيم المستشار المساعد من الفئة "أ"بهيئة قضايا الدولة، في درجة مستشار مساعد من الفئة "ب" بهيئة قضايا الدولة، ليكون اعتبارا من 10 أغسطس 2014، المقضي بإلغائه، على أن يكون ترتيبه تالياً شيماء أحمد السيد محمد موسى، وسابقا محمود غريب محمد عبد النبي، المستشارين من المساعدين الفئة "ب" بهيئة قضايا الدولة في هذا التاريخ.

ونشرت الجريدة القرار الجمهوري بتعديل تاريخ أقدمية السادة مستشارين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، يونس محمد يونس، محمد إبراهيم محمد موسى، وليد محمود المرسي عوض.