في واقعة « الكفن».. تجديد حبس متهمين جدد 15 يومًا 

/636026/في-واقعة--الكفن-تجديد-حبس-متهمين-جدد-15-يوما

أمر قاضي المعارضات، اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021، تجديد حبس متهمين جدد في واقعة البلطجة، وتقديم الكفن في منطقة عين شمس 15 يوما، على ذمة التحقيقات.

دوت الخليج يرصد فى السطور التالية تفاصيل الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالأجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، من القبض على المتهمين الهاربين في واقعة إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن، في منطقة عين شمس، خلال اختبائهما بإحدى المحافظات.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن، أن المتهمين "ت أ ، م أ"، هربا بعد ارتكاب الواقعة وعلمهما بملاحقة الأجهزة الأمنية لهم، بعد تداول فيديو للواقعة عبر التواصل الإجتماعي " فيسبوك"، واختبئا حتى تم ضبطهما.

وفي وقت سابق أمرت النيابة العامة، بحبس 9 متهمين بالبلطجة في عين شمس، حيث كشفت التحقيقات عن أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه، كانوا قد استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها الضحايا الثلاثة، وروعوا مَن فيها وأتلفوها، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة، وقررت بضبط المتهمين وإحضارهم.

تهديدأهل الضحايا

وأتضح أنه لعلم أحد المتهمين بذلك، خطَفَ وآخرين معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح بينهما، وبعد إخطار الشرطة، بذلك هددت أسرة المتهمين عائلة الضحايا بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم 9 من شهر مايو الماضي لعقده.

الضحايا الثلاثة

وفي هذا الموعد توجه الضحايا الثلاثة في رفقة وسطاء إلى شقة المتهمين ففوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون الثلاثةَ أكفان وأجبروا الضحايا على حملها وتقديمها إلى 3 من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم خلال ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم.