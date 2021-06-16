/636028/سفاح-الجيزة-يقضي-أول-لياليه-في-مستشفى-الأمراض-النفسية

أودعت الجهات المختصة، اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021، المتهم قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، داخل أحد مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية، لوضعه تحت الاختبار والملاحظة، وتوقيع الكشف الطبي عليه، لبيان مدى مسئوليته عن تصرفاته من عدمه، تنفيذًا لقرار المحكمة بعد طلب دفاعه ذلك.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن، إيداع الجهات المختصة لسفاح الجيزة، المعروف بالـ«القذافى» داخل أحد مستشفيات الأمراض النفسية

تأجيل محاكمة القذافى

وقررت محكمة جنايات الجيزة في وقت سابق، برئاسة المستشار أحمد علي يونس، تأجيل محاكمة قذافي فراج المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"، في اتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا إلى جلسة 23 سبتمبر المقبل، كما أمرت عرضه على مستشفى الأمراض النفسية بناء على طلب محاميه.

النيابة العامة توجه تهمة القتل العمد

وكانت أخطرت النيابة العامة، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، المتهم قذافي فراج الشهير بـ"سفاح الجيزة" داخل محبسه بقرار إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ 4 أشخاص هم صديقه وزوجته وسيدتين، بالجيزة والإسكندرية.

وقد تم إرسال ملف القضايا الأربعة المتهم فيها سفاح الجيزة إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم، وتضمن ملف القضايا أقوال الشهود وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتقارير الطب الشرعي بالصفة التشريحية المجني عليهم وتحاليل المعامل الكيماوية. وأوضحت تقارير الطب الشرعي الخاصة بالصفة التشريحية للضحايا فى قضية سفاح الجيزة تطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع العينات المأخوذة من أسرة المجني عليهم.