/636029/تحديد-موعد-قرعة-تصفيات-الآسيوية-المؤهلة-لنهائيات-كأس-العالم-2022

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، موعد قرعة الدور الأخير من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وآسيا 2023.

ويستعرض دوت الخليج موعد إقامة قرعة تصفيات اسيا:

وأصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيان رسمي ، قرر من خلاله إقامة قرعة الدور الأخير من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وآسيا 2023 في الصين، يوم 1 يوليو المقبل، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

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المنتخابات المتأهله

وتأهلت منتخبات: السعودية – الإمارات – العراق – سوريا – إيران – فيتنام – الصين – لبنان – أستراليا – كوريا الجنوبية – اليابان – عمان

ومن المقرر أن يتم تقسيم المنتخبات الـ12 على مجموعتين، في كل مجموعة 6 فِرق، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم 2022 بشكل مباشر

السعودية تخطط لاستضافة كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في التاريخ،

يتأهل للدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا 12 منتخب، يتم توزيعهم على مجموعتين، وتتكون كل مجموعة من 6 منتخبات.

سيصعد متصدر كل مجموعة ووصيفه إلى كأس العالم مباشرةً، فيما سيدخل صاحبي المركز الثالث الدور الرابع.

يتم تقسيم الفرق المتأهلة للدور الثالث على 6 أوعية، يتواجد في كل وعاء منتخبين حسب تصنيفهما في شهر مايو 2021.

بعد تقسيم المنتخبات على الأوعية، يتم سحب الكرات على التوالي، ولا يمكن لمنتخب أن يواجه المنتخب الذي وقع معه في نفس الوعاء.

كأس العالم

ستنطلق مباريات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 اسيا في 2 سبتمبر 2021، وستنتهي في 29 مارس 2022.

وسيتم تقسيم الفرق الـ13 المتأهلة من الدور الثاني إلى مجموعتين إحداهما تضم 6 منتخبات والثانية 7 منتخبات بينها منتخب قطر مستضيف مونديال 2022، والذي لن يتم احتساب نتائج مبارياته بشكل فعلي.

يذكر أن المنتخبات الـ13 التي ضمنت التأهل إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم هي الإمارات والصين والسعودية وسوريا وعمان والعراق وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وإيران وفيتنام ولبنان، بجانب منتخب قطر.