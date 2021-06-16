محلية النواب تصل محافظة بورسعيد لتفقد المركز التكنولوجي وعدد من الأسواق «صور»

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وصل قبل قليل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، إلى محافظة بورسعيد في زيارة ميدانية.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن وصول لجنة الإدارة المحلية لمحافظة بورسعيد، للقيام بزيارة ميدانية فى عدد من المناطق، وإليكم التفاصيل:-

وصول وفد محلية النواب إلى محافظة بورسعيد

كان في استقبالهم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد وعدد من قيادات المحافظة واللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية.

يأتي ذلك في بداية الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة لعدد من المناطق بالمحافظة، بمشاركة محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر، والنواب: أمل زكريا، إيمان الألفي، محمود البرعي، محسن أبو سمنة، أسامة الأشموني، محمد طلبة عبد السلام.

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رحب محافظ بورسعيد، بالوفد البرلماني، مؤكدا على العلاقة القوية بين السلطة التنفيذية والتشريعية من أجل المصالح العليا للوطن.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وإدارة التحول الرقمي، وعدد من الأسواق، ومنطقة السيدة نفيسة والإسكان التعاوني، والإسكان الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي الحي الإمارتي، والميناء البري.

كما ستتفقد اللجنة البرلمانية خلال الزيارة قرية المرجان بمدينة بور فؤاد، ومشروع الإسكان الاجتماعي في بور فؤاد.