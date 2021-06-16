/636031/محمد-إيهاب-علي-موعد-ببطولة-الجمهورية-اليوم-الأربعاء

يخوض محمد إيهاب رافع الأثقال اليوم الأربعاء، نهائى وزن 81 كجم فى بطولة الجمهورية وكأس مصر ببورسعيد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً.

حيث يسعى إلى حصد الذهب المحلى بعد الحرمان من المشاركة فى أولمبياد طوكيو بلا ذنب فى ظل إيقاف الاتحاد المصرى دوليا.

الجدير بالذكر أن كتب محمد إيهاب عبر الفيس بوك: " نهايه الكلام بعد كفاح خمس سنوات ضاعت من امامى الأولمبيادليس بعدم تأهيلى ولا بمشكله فى تحاليلى".

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وتابع إيهاب :"وإن كان العالم ظالماً فالله العدل كتب لنا أجر السعى وإن لم يكن اليوم فغداً وعده محقق إن شاء الله .. ولا نقول إلا ما يرضى الله قدر الله وما شاء فعل .. اللهم اجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيراً منها".

يذكر أن في عام 2018 تصدر البطل الأولمبى فى رفع الأثقال محمد إيهاب صاحب برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 التصنيف العالمى لعام 2018 للعام الثانى على التوالى.

تصدر البطل الأولمبى فى رفع الأثقال محمد إيهاب صاحب برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 التصنيف العالمى لعام 2018 للعام الثانى على التوالى. وأكد إيهاب في وقت سابق عبر صفحته على فيس بوك على تصدره للتصنيف بمجموع 352 كجم، متفوقا على بطل أوروبا الألمانى ومجموعته 346 كجم، ومتفوقا على بطل أمريكا الكولمبى ومجموعته 342 كجم، وبعد انتهاء منافسات دورة الألعاب الآسيوية منذ لحظات آخر البطولات الكبرى فى وزن 77 كجم متفوقاً على بطل آسيا اللاعب الكورى الشمالى ومجموعته 348 كجم.

فيما أبدى الرباع المصري محمد إيهاب، لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، سعادته بالحصول على أفضل رباع عربي لعام 2017، موجهًا الشكر لجميع من سانده في حصد الجائزة.