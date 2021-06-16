/636032/النائب-حسانين-توفيق-يتقدم-بإقتراح-برغبة-بشأن-زيادة-ماكينات-ال-atm-بالمنيا

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بإقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء و وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن زيادة عدد ماكينات ال atm، بقرى المنيا.

حسانين توفيق يرصد معاناة أهالى المنيا

وقال عضو مجلس الشيوخ، حسانين توفيق في اقتراحه، في الوقت الذى تقوم فيه الدولة بخطوات جيدة نحو التحول الرقمى وميكنة أغلب الخدمات المقدمة للمواطنين، يعانى الأهالى في محافظة المنيا ولاسيما في القرى من قلة عدد ماكينات ال atm التي يستخدمها المواطنين في صرف الرواتب والمعاشات وسداد قيمة الخدمات وغيرها.

وأضاف حسانين توفيق، للأسف، نظرا لقلة عدد الماكينات، يقف المواطنين صفوفا أمام ماكينات ال atm، إن وجدت بالقرية، لصرف المعاشات والرواتب كل شهر، وذلك بالطبع بالإضافة للصفوف أمام مكانب البريد.

حسانين توفيق يطالب بزيادة عدد الماكينات

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بزيادة عدد الماكينات بالمنيا وخاصة بالقرى، حيث توجد قرى كبيرة لاتوجد بها ماكينة واحدة، مما يضطر الاهالى الى الذهاب لقرى مجاورة، بها ماكينة، لصرف المعاشات والرواتب. واقترح، زيادة عدد الماكينات لتصبح ٢ أو ثلاثة ماكينات في كل قرية، وذلك بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والبنك المركزى، حيث أصبح المواطنين يعتمدون عليها في الحصول على الخدمات في ظل خطوات الدولة للتحول الرقمى.

كما طالب عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة الصيانة الدورية لتلك الماكينات، لأن عدد كبير من الماكينات تتوقف عن العمل لمدة أيام وأسابيع بسبب أعطال فنية بها، وكذلك لابد من التأكد من وجود أموال بها بشكل دورى، حتى يستطيع المواطنين الاستفادة منها.

وقال توفيق، ان زيادة عدد ماكينات ال atm، من شأنه أن يخفف العبء على مكاتب البريد، والحد من الزحام أمام المكاتب، حيث سيتجه عدد كبير من المواطنين الى استخدام الماكينات لصرف أموال المعاشات والرواتب وغيرها من الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلال تلك الماكينات، وهو ما سيوفر الوقت والجهد، وهو ما يتماشى مع خطوات الدولة في التحول الرقمى.