/636036/طبيب-الأهلى-يعلن-تعافي-مجدي-أفشة-من-الإصابة

تحدث أحمد أبوعبلة، طبيب النادي الأهلي قال إن محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعافى بشكل نهائي من الإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل التي تعرض لها مؤخرا.

وأوضح أبو عبلة أن اللاعب أنهى برنامجه التأهيلي والعلاجي بشكل كامل، ولم يشك من تجدد آلام الكاحل عقب مشاركته للمرة الأولى في مران الفريق الأخير بالقاهرة.

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واستكمل: “أفشة” سيشارك في مران اليوم بشكل طبيعي وجاهز لمواجهة الترجي التونسي وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق. ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى تونس مساء أمس الثلاثاء. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وقد تأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن ناحيه اخري فريق الأهلي لكرة الطائرة رجال لمباراته اليوم أمام فريق الترسانة، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على الشرقية للدخان بثلاثة أشواط نظيفة في دور الـ32 ، قبل أن يتغلب على فريق الطيران في دور الـ16 بثلاثة أشواط دون مقابل.

الأهلي والزمالك

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي حصد بطولة إفريقيا وإنتزع اللقب من غريمه التقليدي الزمالك في النسخة الماضية، بنتيجة 2/1، لصالح الشياطين الحمر احرز الأهداف كل من عمرو السوليه ومجدي أفشة للمارد الأحمر، وقائد الفارس الأبيض شيكابالا.