الأهلي يعلن انضمام ثلاثي الفريق للمعسكر استعداداً لمواجهة الترجي

/636037/الأهلي-يعلن-انضمام-ثلاثي-الفريق-للمعسكر-استعدادا-لمواجهة-الترجي

اعلن النادي الأعلي انضمام ثلاثي الفريق لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تونس، عقب انتهاء ارتباطاتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.

ويرصيد دوت الخليج موعد انضمام ثلاثي الفريق:

وينتظم الثلاثي معلول وديانج وبواليا في التدريبات الجماعية للأهلي والمحدد لها مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

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ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى تونس مساء أمس الثلاثاء. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وقد تأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن ناحيه اخري فريق الأهلي لكرة الطائرة رجال لمباراته اليوم أمام فريق الترسانة، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على الشرقية للدخان بثلاثة أشواط نظيفة في دور الـ32 ، قبل أن يتغلب على فريق الطيران في دور الـ16 بثلاثة أشواط دون مقابل.

الأهلي والزمالك