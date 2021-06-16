/636039/في-ظروف-غامضة--صيني-يشنق-نفسه-داخل-فندق-في-النزهة

أنهى صيني حياته شنقا داخل غرفته في أحد الفنادق بمنطقة النزهة بالقاهرة، اليوم الأربعاء 16 يونيو ،2021 حيث جرى نقل الجثمان تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انتحار شاب صينى داخل غرقة بأحد الفنادق بالقاهرة

انتحار مواطن صيني

وكان تلقى مأمور قسم شرطة النزهة العميد محمد فاروق العربي ، بلاغا من إدارة أحد الفنادق بدائرة القسم بانتحار شخص صيني الجنسية داخل غرفته بالفندق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، و تبين العثور على جثة صيني الجنسية في العقد الخامس من العمر ومعلق في سقف غرفته بالفندق بواسطة حبل.

التحريات الأولية لرجال المباحث

وكشفت التحريات الأولية لرجال مباحث النزهة، برئاسة المقدم محمد جهاد، عن أنه خلال قيام إحدى العاملات بالفندق بالطرق على غرفة النزيل الصيني لإجراء أعمال النظافة وتعقيم الغرفة، لم يفتح لها وبالسؤال في قسم الاستقبال بالفندق، أكدوا أنه داخل الغرفة، ولم يغادرها، كما أن مفتاح الغرفة مع النزيل، وفي محاولة للاطمئان عليه تم فتح باب غرفته بواسطه مفتاح احتياطي، وفعثروا عليه معلقا في سقف الغرفة، وفي محاولة لإنقاذه تبينوا أنه توفي.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بالتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها رجال المباحث بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها، كما كلفت أيضًا النيابة المباحث بإخطار السفارة الصينية بالقاهرة، لاستلام جثمان المتوفى الصيني.