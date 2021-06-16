برئاسة السجينى.. وفد برلمانى يزور بورسعيد

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جدة - نرمين السيد - كان فى استقبال الوفد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من قيادات المحافظة وحمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية.
يأتى ذلك فى بداية الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة لعدد من المناطق بالمحافظة، بمشاركة محمد الحسينى، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر، والنواب: أمل زكريا، إيمان الألفى، محمود البرعى، محسن أبو سمنة، أسامة الأشمونى، محمد طلبة عبد السلام.
رحب محافظ بورسعيد، بالوفد البرلمانى، مؤكدا على العلاقة القوية بين السلطة التنفيذية والتشريعية من أجل المصالح العليا للوطن.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة بتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، وإدارة التحول الرقمى، وعدد من الأسواق، ومنطقة السيدة نفيسة والإسكان التعاونى، والإسكان الاجتماعى، والإسكان الاجتماعى الحى الإمارتى، والميناء البرى.
كما ستتفقد اللجنة البرلمانية خلال الزيارة قرية المرجان بمدينة بور فؤاد، ومشروع الإسكان الاجتماعى فى بور فؤاد.
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