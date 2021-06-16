الحكومة تنفى تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز مع هيئة الدواء، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرسالة المتداولة والتى تزعم تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات كورونا، وأن تلك الرسالة مزيفة، ولا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الهيئة أنه لا يوجد أى دليل علمى على تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات فيروس كورونا، مُشددةً على أن لقاحات كورونا فى مصر آمنه وفعالة، وتخضع لعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقاً للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من جودتها وفاعليتها.

وأهابت هيئة الدواء بالمواطنين ضرورة استشارة مقدمى الرعاية الصحية للتحقق من المعلومات الدوائية قبل تناولها، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.