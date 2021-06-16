الكهرباء توقع عقود إنشاء محطة محولات التبين 8

جدة - نرمين السيد - ولا يشمل العقد توريد المحولات الرئيسية بنظام تسليم المفتاح، لتأمين التغذية الكهربائية المتزايدة للأغراض السكنية والصناعية فى منطقة التبين، التابعة لمنطقة كهرباء القاهرة، وأيضًا لنقل أحمال شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المغذاه من (التبين 1 والتبين 2 والتبين 4)، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتها الكهربائية للمشروعات المستقبلية.

وتبلغ القيمة إجمالية للعقد حوالى 96 مليون جنيه، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبمدة تنفيذ تبلغ حوالى 10 أشهر.

تأتى هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفى إطار الجهود الضخمة التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى إطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام.