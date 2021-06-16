القصبى يطالب بوضع مفهوم دقيق لكلمة حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - رحب الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة تضامن النواب، بوفد لجنة حقوق الإنسان بدولة أوزبكستان برئاسة عالية يونسوفا نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان لحقوق الإنسان، والذى يتضمن حقوق الأطفال والشباب والقاصرات.





وقال: "أرحب بكم فى مجلس النواب الذى أنشأ عام 1866 وله تاريخ كبير فى مجال العمل النيابى حيث أصدر أول دستور عام 1923 و30 و54 و71 و80 و2005 و2007 و2012 و2014 عقب إصدار هذا الدستور شهدت مصر انتخابات نزيهة أسفرت عن انتخاب 596 نائبا يمثلون شعب مصر منهم 164مرأة و124 شباب و8 ذوى إعاقة و8 مصريين بالخارج".

وأوضح أحمد قنديل االمستشار الإعلامى لرئيس لجنة التضامن الاجتماعى، أن القصبى أكد أن لدينا علاقات قديمة وعميقة وتاريخية تربط بين مصر وأوزبكستان فمصر كانت فى مقدمة دول العالم اعترافا باستقلال أوزبكستان فى 26 يناير عام 1991 وأيضا كانت من أوائل الدول التى أفتتحت سفارتها فى طشقند عام 1993.

كما افتتحت أوزبكستان سفارتها فى مصر عام 1994 وأستمرت العلاقات الطيبة بين البلدين حتى توجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأوزبكستان فى بداية شهر سبتمبر 2018 استقبله خلالها الرئيس شوكت مير ضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، ووقع خلالها الرئيسين إحدى عشرة وثيقة تعاون بين البلدين ثم تلا ذلك زيارة تاريخية لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى أكتوبر 2018.

وعلى الصعيد البرلمانى، شرفت باستقبال خمس وفود رفيعة المستوى من دولة أوزبكستان وتشرفن بزيارة أوزبكستان الزيارة الأولى كانت فى 31 مايو 2018 والثانية فى 19 مارس 2019 والثالثة 26 مارس 2019.

وأكد القصبى أنه يود أن يسجل موقف تعيينه كسفير لدولة أوزبكستان بالقاهرة لدعم العلاقات بين البلدين، موضحًا أنه تم تكليفه بنقل تحيات رئيس مجلس النواب والوكيلين وأمين المجلس إلى الوفد الاوزباكستانى وأود أن أطمئنكم أن علاقاتنا قوية وعميقة وعلينا أن نسعى إلى تفعيل 11 اتفاقية تم توقيعها موضحا أنه تم التوافق على تنشيط جمعية الصداقة بين البلدين وسوف نسعى إلى تفعيلها قريبًا.

وأشار إلى أن من ضمن النجاحات بين البلدين فتح خط طيران وكذلك زيادة المنح للطلبة من اوزباكستان فى جامعة الأزهر، ومصر تعد من أوائل الدول التى وقعت على حماية الأطفال وذوى الإعاقة ويسعدنى، ونقل هذه التجربة الناجحة التى تحولت إلى مواد بالدستور المصرى ولدينا قوانين هامة فى مجال الأطفال التى غيرت وجه الحياة بالكامل.

وبالنسبة للمرأة، وضعت مصر نسبة مشاركة المرأة فى مجلس النواب ولدينا نائبات يمثلن 27% داخل هذا المجلس وأصبح أداء المرأة فاعلا ومميزا وبالأمس كنت أناقش قوانين تقدمت بها نائبات بالمجلس ولدينا نظام غرفتين مجلس شيوخ ومجلس نواب ومصر استعادة أهل الحكمة مؤخرًا ممثلين فى مجلس الشيوخ.