بالصور..الرئيس السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، 8 قرارات جمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 69.14 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصية ناحية غرب محور محمد علي فهمي بجنوب مدينة نصر شمال الياسمين بمحافظة القاهرة.

حملت القرارات الجمهورية التي نشرت في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، الأرقام 238 لسنة 2021، و239 لسنة 2021، و240 لسنة 2021، و241 لسنة 2021، و242 لسنة 2021، و243 لسنة 2021، و244 لسنة 2021، 245 لسنة 2021.

وجاءت القرارات بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 314297.16 فدان تقريبا ناحية مركز الداخلة لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة.

وبشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة قنا بمساحة 14.9 فدان تقريبا ناحية الدير الغربي بالمحروسة لاستخدامها في إقامة محطة وسيطة للمخلفات الصلبة.

وبشأن تخصيص مساحة 82.2 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة مصنع للمخلفات وأنشطة الدفن الصحي للمخلفات الصلبة.

وبشأن تخصيص مساحة 134.22 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية خليج العقبة بمحافظة جنوب سيناء لصالح القوات المسلحة.

وبشأن تعيين محمد حسن السيد السيد عاشور، قاضيا بمحكمة استئناف المنصورة في دوره العادي اعتبارا من 22 /2/2021، تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى على أن يكون تاليا لـمحمد عبدالرحمن عبدالرحيم أحمد، وسابقا على محمد على عبدالعزيز على خلاف القاضيين بمحاكم الاستئناف.

وبشأن أقدمية مصطفى يحيى عبدالحميد عبدالنعيم المستشار المساعد من الفنئة (أ) بهيئة قضايا الدولة فى درجة مستشار مساعد من الفئة (ب) بالهيئة على أن يكون ترتيبه تاليا لشيماء أحمد السيد محمود، وسابقا لمحمود غريب محمد عبدالنبي، المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة.

وبشأن تعديل تاريخ أقدمية المستشارين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وهم يونس محمد يونس، ومحمد إبراهيم محمد، ووليد محمود المرسي، فى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ليكون اعتبارا من 20|7|2018، تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 338 لسنة 2018 المقضى بإلغائه على أن يكون المستشار حسن سيد سلطان، والمستشار محمد إبراهيم محمد، ويكون ترتيب المستشار محمد إبراهيم محمد موسي تاليا للمستشار يونس محمد يونس وسابقا على المستشار هيثم غندور، ويكون ترتيب المستشار وليد محمود المرسي تاليا المستشار ياسر عرفات حسن، على المستشار محمود محمد صابر.