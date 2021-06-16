الأموال العامة تضبط ثلاثة متهمين بتوظيف الأموال والنصب على المواطنين بالقاهرة والغربية

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، لقيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم بزعم إستثمارها فى مجال تجارة قطع غيار السيارات والأدوات المنزلية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم وإلتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة ، إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية لهم والإستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

كما تم ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، لقيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم بزعم إستثمارها فى مجال تداول الأسهم بالبورصة ، وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من المواطنين مقابل حصولهم على أرباح نصف سنوية متغيرة من قيمة رأس المال ، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

وفي ذات السياق تم ضبط صاحب معرض لتجارة السيارات ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية، لقيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم بزعم إستثمارها فى مجال تجارة السيارات من خلال المعرض الخاص به الكائن بدائرة المركز مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم وإلتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة ، إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية لهم والإستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.