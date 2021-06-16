الداخلية: الحبس وسحب رخص السيارة غير الملتزمة بتركيب الملصق الإلكتروني

أفادت الداخلية، بأنه اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفائه، أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته .. تشمل العقوبات (سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر - الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف و خمسمائة جنيه .. أو إحدى هاتين العقوبتين ) .

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين، سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى.. وحرصاً من الوزارة على تطبيق الإجراءات الإحترازية ومنعاً للازدحام تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات ذات التراخيص السارية بكافة أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة ( ذات ملصق إلكترونى ) وإستلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

ويتم استخدام الخدمة على النحو التالى :

تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية، أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر .

اختيار خدمات المركبات .

اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى.

سداد رسوم الخدمة المطلوبة.