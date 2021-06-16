/636041/طبيب-الأهلي-يكشف-موقف-مصابين-الفريق-قبل-مواجهة-الترجي-التونسي

يخضع أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي لفحص طبي، وذلك قبل انطلاق المران الأول للفريق في تونس مساء اليوم الاربعاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف.

ويرصيد دوت الخليج تصريحات طبيب الاهلي:

وقال احمد أبو عبلة، طبيب الفريق:” أن أكرم توفيق تعرض للإصابة بكدمة قوية في الساق خلال مشاركته في مران الأهلي الأخير في القاهرة أمس.

فرص مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي بعد إعلان جدول مباريات ليفربول

وأضاف:”طاهر محمد طاهر تأكدت جاهزيته لمواجهة الترجي التونسي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر المنتخب الأوليمبي.

ومن جانبه أكدأحمد أبو عبلة، طبيب الفريق أن “طاهر” :”لقد تعافى تماما من إصابته في انكل القدم، وشارك في مران الفريق الأخير بالقاهرة بشكل كامل دون أي شكوى من الإصابة.

واستكمل قائلاً:”أن طاهر بات جاهزا بنسبة١٠٠% لمواجهة الترجي التونسي، وتبقى مشاركته وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق.

وواصل قائلاً:” أن أكرم توفيق سيخضع لفحص طبي للاطمئنان على حالته خاصة أنه تعرض لنفس الإصابة خلال معسكر المنتخب الأولمبي الأخير.

وأوضح طبيب الفريق أن اللاعب خضع لفحص طبي بعد وصوله إلى تونس ولديه فرصة كبيرة للانتظام في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي حال زوال آلام الكدمة .

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس مساء أمس الثلاثاء. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والترجي القادمة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات beIN Sports HD .

وقد تأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة .

بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3 - 2 بركلات الترجيح في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن ناحيه اخري فريق الأهلي لكرة الطائرة رجال لمباراته اليوم أمام فريق الترسانة، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على الشرقية للدخان بثلاثة أشواط نظيفة في دور الـ32 ، قبل أن يتغلب على فريق الطيران في دور الـ16 بثلاثة أشواط دون مقابل.

الأهلي والزمالك

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي حصد بطولة إفريقيا وإنتزع اللقب من غريمه التقليدي الزمالك في النسخة الماضية، بنتيجة 2/1، لصالح الشياطين الحمر احرز الأهداف كل من عمرو السوليه ومجدي أفشة للمارد الأحمر، وقائد الفارس الأبيض شيكابالا.