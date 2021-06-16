الزمالك يدخل معسكر مغلق اليوم الاربعاء استعداداً لمواجهة أسوان

/636045/الزمالك-يدخل-معسكر-مغلق-اليوم-الاربعاء-استعدادا-لمواجهة-أسوان

قرر الجهاز الفني للفريق بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الدخول في معسكر مغلق بعد خوض الفريق تدريباته اليوم الأربعاء استعدادا لمباراة أسوان.

ويرصيد دوت الخليج موعد مران الزمالك:

ويخوض الفريق تدريباته عصر اليوم على أن يدخل بعدها الفريق معسكر مغلقا استعدادا لمباراة أسوان المقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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ويستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة امام فريق أسوان والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال المران أمس الثلاثاء على أداء بعض التدريبات الفنية المختلفة، ويستعد الزمالك للقاء أسوان في الدوري في السابع عشر من يونيو الجاري.

وتنوع الأسلوب التدريبي للجهاز الفني للزمالك خلال المران بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، وأداء تدريبات بالكرة، والتسديد بين الحواجز، وتخطي الكرة من شبكة لعبة الكرة الطائرة.

واستعان الجهاز الفني للفريق ببعض الأدوات التدريبية خلال المران لتنفيذ بعض التدريبات الفنية.

تدريبات هوائية لحراس الزمالك

ركز البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال المران مساء اليوم الثلاثاء على تدريب حراس الفريق على الارتقاء للكرات العالية.

وقام أوليفيرا بإرسال الكرات العالية على أن يحاول الحارس الوصول لها قبل الحراس الآخرين.

ويخوض رباعي حراسة مرمى الزمالك محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد قنديل تدريبات الحراس تحت قيادة أوليفيرا.

شيكابالا يتألق في التدريبات

تألق محمود عبد الرازق “شيكابالا” صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق على هامش التدريبات أمس.

وسجل شيكابالا أكثر من هدف في التقسيمة، منها هدف على طريقته المعتادة وذلك بالمرور من اللاعبين من الناحية اليمنى ثم التسديد في المرمى.

وشارك شيكابالا في تدريبات الزمالك كاملة لليوم الثاني على التوالي بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الضامة، ليصبح جاهزا من الناحية الفنية والطبية لمباريات الفريق المقبلة.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.