صور.. حملات مكبرة لإزالة البناء المخالف فى العامرية

جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملات عن إزالة وإيقاف أعمال بناء دون ترخيص بـ3 منازل بمنطقة زاوية عبد القادر بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى، وقريتى اليمن ورحيم.
وأشار أشرف بهجت، رئيس حى العامرية ثان، إلى أنه تم التحفظ على معدات والمواد المستخدمة فى البناء المخالف، منوها إلى أنه جار اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
كان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد قرر تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد على مدار 24 ساعة.
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